Получить кешбэк за детский отдых южноуральцы смогут до конца 2021 года

В России программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря продлят до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

С 20-х чисел мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и смогут автоматически получать на карточку «Мир» 50 процентов стоимости путевки в течение пяти дней.

К участию приглашены все стационарные лагеря страны. Им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями, подключить ее к интернет-эквайрингу и провести тестовые транзакции. Подробная инструкция уже разослана всем потенциальным участникам. Список партнеров, которые присоединятся к программе, будет опубликован на сайте.

В будущей летней оздоровительной кампании сохраняются ежегодные требования к обеспечению здоровья детей. Территории лагерей и 50 метров за их периметром будут обработаны акарицидным раствором. Дети, которые не имеют прививок от клещевого энцефалита, выходить за пределы лагеря не могут, как и участвовать в туристических походах.

Между тем, организаторы отдыха на местах наблюдают ажиотажный спрос на путевки в детские лагеря. Многие это связывают с анонсированной президентом Владимиром Путиным компенсацией части стоимости путевки. По обычным турам условия по кешбэку до конца года сохраняются: возврат 20 процентов от стоимости тура. По детскому отдыху кешбэк составит 50 процентов.

Реестр лагерей опубликован на сайте областного Минобра. Все попавшие в него организации имеют легальный статус и прошли проверку на безопасность. Если лагерь, в который собирается ваш ребенок, не вошел в этот список, лучше не рисковать и отказаться от сомнительной путевки.

Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Туристический рынок Челябинской области моментально отреагировал на новость — туры по России, на которых еще оставались свободные места, расхватали за выходные.

По данным челябинских туроператоров, самое популярное направление у туристов — российское побережье Черного моря. Около 20% жителей, которые не смогли отправиться в Турцию из-за закрытия авиасообщения, решили провести отпуск в Сочи и Крыму.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/poluchit-keshbek-za-detskiy-otdykh-yuzhnouraltsy-smogut-do-kontsa-2021-goda/