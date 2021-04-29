Поздравляем с первым майским днем, с праздником труда!

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. на время проведения репетиций на площади Ленина, в г. Озерске с 10.30 час. до 13.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств Подробнее
В связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2021 г. с 08.00 час. до 14.00 час. будет временно перекрыто движение транспортных средств в районе площади Ленина по следующим адресам Подробнее
В России программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря продлят до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову Подробнее