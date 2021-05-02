Южноуральцев предупредили о штормовом ветре.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 5 мая, ожидаются порывы ветра до 22 м/с.

В МЧС советуют реже выходить из дома, а также внимательно следить за детьми. В ветреную погоду не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям. Если ветер застал вас на улице, то нужно укрыться в подъезде ближайшего здания.

При чрезвычайных ситуациях нужно позвонить на телефоны «112», «01» или «101».

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-shtormovom-vetre_136786.html