Челябинский и Магнитогорский аэропорты возобновят международные авиасообщения

С 25 мая возобновляются авиасообщения с иностранными государствами из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

Как сообщили в пресс-службе челябинского губернатора, такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Аэропорт Челябинска уже заявил о готовности к осуществлению международных полетов. По данным Миндортранса области, согласованы следующие регулярные рейсы:

• Челябинск – Бишкек – Челябинск

• Челябинск – Ереван – Челябинск

• Челябинск – Алматы – Челябинск

• Челябинск – Баку – Челябинск +

А также чартеры:

• Челябинск – Анталия (Турция)

• Челябинск – Монастир(Тунис)

В работе по согласованию – рейс из Челябинска в Ларнаку (Кипр).

«Авиакомпании будут готовы к полетам в Турцию по мере открытия сообщения с этой страной», – уточнили в ведомстве.

Также из России запустят рейсы в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-i-Magnitogorskiy-aeroporty-vozobnovyat-mezhdunarodnye-aviasoobscheniya_137046.html