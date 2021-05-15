Порывистый ветер усилится до 17 метров в секунду в Челябинской области

В понедельник, 17 мая, южноуральцев продолжит испытывать на прочность сильная жара – на всей территории Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

«Во второй половине дня 17 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов», – говорится в сообщении.

Добавим, в областном центре будет 32-34, в горах – прохладнее, до 27 тепла.

При этом перепад ночных и дневных температур может составить до 30 градусов: сегодня ночью на Южном Урале ожидается 11-16 градусов, в горах и низинах столбики термометров опустятся до плюс 5.

Ветер в понедельник ожидается западный с переходом на юго-западный: ночью – 3-8 метров в секунду, днем – 6-11, местами порывы до 17 м/с.

В течение суток сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

Добавим, в Челябинской области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости по региональной шкале.)

https://dostup1.ru/accident/Poryvistyy-veter-usilitsya-do-17-ms-v-Chelyabinskoy-oblasti_137066.html