2021-05-17YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Младшие школьники в Озерске изучают православные традиции 14 мая во Дворце творчества детей и молодежи состоялся IX областной Пасхальный фестиваль, который традиционно проходит весной в нескольких городах Южного Урала.

В Озерске участниками фестиваля стали школьники 4-х классов, изучающие модуль «Основы православной культуры» в лицее №23, школах №№ 27, 29, 32 и 33. Этот учебный предмет включен в школьную программу с 2017 года и преподается на «добровольной основе». Если в самом начале интерес к новому направлению был невысок, то на сегодняшний день 165 детей в образовательных организациях округа с большим интересом знакомятся с основами православной традиции.

Фестиваль, приуроченный сразу к двум светлым праздникам – Пасхе (2 мая) и Дню Славянской письменности и культуры (24 мая) – посетил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей о. Димитрий Шорин. С приветствием к собравшимся в зале обратился заместитель главы округа Олег Ланге:

- Стало дорой традицией в нашем округе проводить такие мероприятия, данный фестиваль уже четвертый по счету. Желающих принять в нем участие становится больше и больше. Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия за неравнодушное отношение к детям и предоставленную им возможность прочувствовать такие понятия, как милосердие, душа, традиция. Уверен, благодаря вашим усилиям вокруг будет становиться все больше и больше добрых и отзывчивых людей.



После торжественной части началась основная фестивальная работа: в творческих тематических мастерских под руководством педагогов дополнительного образования школьники смогли попробовать себя в различных видах народного творчества. Они познакомились с древними музыкальными инструментами, узнали азы каллиграфии, получили первый опыт в декорировании и пластилинографии, оформили пасхальные открытки…

Все участники разделились на 14 групп и разместились на одной площадке, в течение часа они трудились над созданием общей композиции, которая олицетворяет гармонию и красоту.

Пасхальный фестиваль проводится под патронажем Правительства Челябинской области, Челябинской Епархии и Кирилло-Мефодиевского просветительского общества. Всем участникам фестиваля в качестве подарка были вручены именные дипломы и пакеты с учебными принадлежностями.

Фото Владимира Беляева.













































































































































Информация предоставлена: В Озерске участниками фестиваля стали школьники 4-х классов, изучающие модуль «Основы православной культуры» в лицее №23, школах №№ 27, 29, 32 и 33. Этот учебный предмет включен в школьную программу с 2017 года и преподается на «добровольной основе». Если в самом начале интерес к новому направлению был невысок, то на сегодняшний день 165 детей в образовательных организациях округа с большим интересом знакомятся с основами православной традиции.Фестиваль, приуроченный сразу к двум светлым праздникам – Пасхе (2 мая) и Дню Славянской письменности и культуры (24 мая) – посетил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей. С приветствием к собравшимся в зале обратился заместитель главы округаПосле торжественной части началась основная фестивальная работа: в творческих тематических мастерских под руководством педагогов дополнительного образования школьники смогли попробовать себя в различных видах народного творчества. Они познакомились с древними музыкальными инструментами, узнали азы каллиграфии, получили первый опыт в декорировании и пластилинографии, оформили пасхальные открытки…Все участники разделились на 14 групп и разместились на одной площадке, в течение часа они трудились над созданием общей композиции, которая олицетворяет гармонию и красоту.Пасхальный фестиваль проводится под патронажем Правительства Челябинской области, Челябинской Епархии и Кирилло-Мефодиевского просветительского общества. Всем участникам фестиваля в качестве подарка были вручены именные дипломы и пакеты с учебными принадлежностями.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-17YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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