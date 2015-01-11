Концерт «Высокая нота» подготовили юные озерские артисты и музыканты для своих сверстников

Следует подчеркнуть, что программа «Росток» реализуется в округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке уроженца Озерска, мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и включает ряд масштабных социокультурных и образовательных мероприятий для детей и подростков.
14 мая в концерте «Высокая нота» принимали участие творческие коллективы Культурно-досугового центра и воспитанники музыкальной школы. В зрительном зале в этот день также собрались в основном дети – учащиеся общеобразовательных школ Озерского городского округа, а также их преподаватели и родители.
– Сегодня у нас первое концертное мероприятие, с участием учащихся ДМШ №1, которые впервые будут играть в обновлённом зале. Для нас это особенный праздник, – поделилась впечатлениями директор ДМШ №1 Лариса Кузнеченкова. – Мы волнуемся, мы очень много репетировали, готовились к этому концерту. В процессе репетиций мы оценили высочайшее качество звука, потому что оно действительно значительно изменилось. Всё звучит совершенно по-другому, замечательная акустика.
Кроме того, наш концерт проходит в рамках пасхальных мероприятий, для нас это и своеобразное благословение на будущую концертную деятельность. С учётом тематики мы сегодня подобрали для исполнения академические классические произведения.
В исполнении юных музыкантов со сцены прозвучали классические музыкальные произведения С. Рахманинова, С. Прокофьева, К. Глюка, К. Вебера, М. Дунаевского, Е. Крылатова.
Особое настроение в зале создалось благодаря тому, что в начале и в завершение концерта были показаны отрывки из пасхального спектакля «Звонят, звонят колокола», премьера которого состоялась в Озерске 2 мая во ДК «Маяк». Напомним, что спектакль, поставленный по сказке-притче протоиерея Николая Агафонова "История одного колокола", стал частью духовно-просветительской программы «Росток».
На примере этого маленького по объему, но очень глубокого по содержанию произведения, можно проследить историю нашей страны в контексте семейных традиций православной русской семьи. Спектакль касается глубоких вопросов – судьбы человека и мироздания. Один из главных мотивов этой сказки – история о том, как человек, чтобы понять свое место в мире, проходит очень долгий и зачастую мучительный путь. Он ищет, пробует, ему кажется, что счастье где-то далеко. А оказывается, что самое главное было рядом.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа