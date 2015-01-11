Лесной пожар в районе Метлинского шоссе удалось оперативно потушить

После сообщения жителей округа о пожаре на место сразу выехали экипажи специальной пожарной части из Метлино и Озерска. По оценке специалистов, площадь пожара составила около 35 га.
К тушению пожара подключилось ПО «Маяк», так как существовал риск распространения огня на контролируемую зону предприятия. Пожарные склоняются к мнению, что к возгоранию леса привело человеческое участие: на территории обнаружены локальные пятна, характерные для разведения костра. Огнеборцы заливали водой тлеющие очаги пожара фактически всю ночь. Пожар был локализован и потушен.
Сегодня утром было обнаружено возгорание в районе сада № 6, его лесной части. Пожарные расчеты переключились на этот объект.
Напомним, в связи с аномально жаркой погодой губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий.
Администрация округа и руководство специального управления ФПС №1 МЧС России призывают жителей округа быть осторожными и бдительными, на территории садовых участков аккуратно обращаться с огнем. При обнаружении пожара обращаться по телефону 112 или 101, а также в администрацию ближайшего населенного пункта.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа