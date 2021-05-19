В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

По данным Челябинского ЦГМС 21-23 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), местами- высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).
На всей территории Челябинской области повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.
Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся в ежедневном оперативном прогнозе.