2021-05-21YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета округа за 2020 год 20 мая в актовом зале были подведены финансовые итоги минувшего года. Участниками слушаний были разработаны и приняты рекомендации, которые будут представлены депутатскому корпусу на очередной сессии 27 мая.

Публичные слушания прошли под председательством заместителя председателя Собрания депутатов округа Андрея Кузнеченкова. В ходе мероприятия было отмечено, что особенностью 2020 года стали распространение короновирусной инфекции и связанные с этим ограничительные мероприятия.

Важно подчеркнуть, что в Озерском городском округе в 2020 году продолжилась реализация национальных проектов в рамках четырёх региональных программ: «Формирование комфортной городской среды», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Современная школа», «Чистая вода». На реализацию национальных проектов было направлено более 261 млн рублей.

Начальник управления экономики администрации Александр Жмайло обратил внимание на то, что численность населения округа сократилась на 436 человек. Основной причиной, как и в прошлые годы, является естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью). Статистика прошлого года стала самой плачевной за последние 50 лет. Следует подчеркнуть, что подобная динамика была характерна не только для Озерска, но и для всей Российской Федерации. Причиной такого положения стало, как известно, распространение новой короновирусной инфекции.

Частично естественная убыль компенсируется миграционным приростом, который фиксируется в округе на протяжении последних пяти лет. В 2020 году для того, чтобы жить и работать, в округ приехали 388 человек, и это лучший показатель, который был отмечен с середины восьмидесятых годов. Основную долю приезжающих составляют люди младшего и старшего трудоспособного возраста.

Ограничительные мероприятия для предприятий сферы торговли и услуг в 2020 году повлияли на рост численности безработных (в 2,5 раза). Снижение более чем на 100 единиц количества субъектов малого и среднего предпринимательства специалисты связывают с переходом ряда индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых граждан.

К положительным тенденциям социально-экономического развития можно отнести: рост отгруженной продукции, товаров и услуг по крупным и средним организациям (по сравнению с 2019 годом он составил 111,7 процента), темпы роста индекса промышленного производства, рост более чем на 86 процентов объёма работ в строительстве, увеличение более чем в 2 раза инвестиций в основной капитал, увеличение на 5,6 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, кроме того на 4 процента выросла номинальная заработная плата.

Завершая выступление, Александр Жмайло отметил, что в целом проблемы, вызовы и риски социального-экономического развития округа в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, принципиально не изменились.

С основным докладом об исполнении бюджета округа за 2020 год выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва. Она начала с того, что поступления доходов в бюджет сложились в размере 4 млрд 185,9 млн рублей с увеличением на 9,4 процента к показателю 2019 года.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году были введены меры поддержки. В частности, была снижена ставка единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5 процента, предоставлены отсрочки по уплате аренды за земельные участки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены отсрочки по уплате аренды имущества.

За счет собственных налоговых и неналоговых доходов было сформировано более 21 процента доходов бюджета (цифра составляет 906,5 млн рублей). Неналоговые доходы были исполнены в объеме 79,8 млн рублей, что почти на 22 процента меньше, чем в 2019 году. Основной причиной их снижения является уменьшение платежей от оказания платных услуг и предоставление преференций по арендной плате из-за распространения короновирусной инфекции и ограничительных мероприятий.

По сравнению с предыдущим годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней увеличился более чем на 10 процентов и составил 3 млрд 280 млн рублей (доля в структуре доходов округа 78,3 процента). Целевые средства в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет округа в размере 2 млрд 300 млн рублей. Самые крупные суммы безвозмездных поступлений пришлись на мероприятия в сфере образования, социальной политики, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

В структуре бюджета округа доля расходов на социальные направления (образование, физическая культура и спорт, культура и социальная политика) составила 75 процентов или 3 млрд 138,4 млн рублей (по сравнению с 2019 годом расходы увеличились более чем на 6 процентов).

В связи с ограничительными мероприятиями собственные доходы бюджетных учреждений составили 133 млн рублей, цифра снизилась по сравнению с 2019 годом почти на 40 процентов (на 86,9 млн рублей меньше, чем в предыдущем ходу).

Традиционно значительные средства бюджета направлены на содержание инженерной и социальной инфраструктуры округа.

На мероприятия по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов и инженерных сетей в прошлом году было направлено почти 437 млн рублей. На благоустройство округа и дорожную деятельность – более 201 млн рублей.

В 2020 году были сформированы и реализованы 23 муниципальные программы и 27 ведомственных целевых программ. По итогам 2020 года принятые обязательства округа исполнены в полном объеме. Отчет Озерского городского округа включен в консолидированную отчетность по региону.

Также в ходе слушаний было представлено заключение Контрольно-счетной палаты округа об исполнении бюджета.

Напомним, что публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собранию депутатов предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год».



Информация предоставлена: Публичные слушания прошли под председательством заместителя председателя Собрания депутатов округа. В ходе мероприятия было отмечено, что особенностью 2020 года стали распространение короновирусной инфекции и связанные с этим ограничительные мероприятия.Важно подчеркнуть, что в Озерском городском округе в 2020 году продолжилась реализация национальных проектов в рамках четырёх региональных программ: «Формирование комфортной городской среды», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Современная школа», «Чистая вода». На реализацию национальных проектов было направлено более 261 млн рублей.Начальник управления экономики администрацииобратил внимание на то, что численность населения округа сократилась на 436 человек. Основной причиной, как и в прошлые годы, является естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью). Статистика прошлого года стала самой плачевной за последние 50 лет. Следует подчеркнуть, что подобная динамика была характерна не только для Озерска, но и для всей Российской Федерации. Причиной такого положения стало, как известно, распространение новой короновирусной инфекции.Частично естественная убыль компенсируется миграционным приростом, который фиксируется в округе на протяжении последних пяти лет. В 2020 году для того, чтобы жить и работать, в округ приехали 388 человек, и это лучший показатель, который был отмечен с середины восьмидесятых годов. Основную долю приезжающих составляют люди младшего и старшего трудоспособного возраста.Ограничительные мероприятия для предприятий сферы торговли и услуг в 2020 году повлияли на рост численности безработных (в 2,5 раза). Снижение более чем на 100 единиц количества субъектов малого и среднего предпринимательства специалисты связывают с переходом ряда индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых граждан.К положительным тенденциям социально-экономического развития можно отнести: рост отгруженной продукции, товаров и услуг по крупным и средним организациям (по сравнению с 2019 годом он составил 111,7 процента), темпы роста индекса промышленного производства, рост более чем на 86 процентов объёма работ в строительстве, увеличение более чем в 2 раза инвестиций в основной капитал, увеличение на 5,6 процента налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, кроме того на 4 процента выросла номинальная заработная плата.Завершая выступление,отметил, что в целом проблемы, вызовы и риски социального-экономического развития округа в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, принципиально не изменились.С основным докладом об исполнении бюджета округа за 2020 год выступила начальник управления по финансам администрацииОна начала с того, что поступления доходов в бюджет сложились в размере 4 млрд 185,9 млн рублей с увеличением на 9,4 процента к показателю 2019 года.В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году были введены меры поддержки. В частности, была снижена ставка единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5 процента, предоставлены отсрочки по уплате аренды за земельные участки. Для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены отсрочки по уплате аренды имущества.За счет собственных налоговых и неналоговых доходов было сформировано более 21 процента доходов бюджета (цифра составляет 906,5 млн рублей). Неналоговые доходы были исполнены в объеме 79,8 млн рублей, что почти на 22 процента меньше, чем в 2019 году. Основной причиной их снижения является уменьшение платежей от оказания платных услуг и предоставление преференций по арендной плате из-за распространения короновирусной инфекции и ограничительных мероприятий.По сравнению с предыдущим годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней увеличился более чем на 10 процентов и составил 3 млрд 280 млн рублей (доля в структуре доходов округа 78,3 процента). Целевые средства в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет округа в размере 2 млрд 300 млн рублей. Самые крупные суммы безвозмездных поступлений пришлись на мероприятия в сфере образования, социальной политики, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.В структуре бюджета округа доля расходов на социальные направления (образование, физическая культура и спорт, культура и социальная политика) составила 75 процентов или 3 млрд 138,4 млн рублей (по сравнению с 2019 годом расходы увеличились более чем на 6 процентов).В связи с ограничительными мероприятиями собственные доходы бюджетных учреждений составили 133 млн рублей, цифра снизилась по сравнению с 2019 годом почти на 40 процентов (на 86,9 млн рублей меньше, чем в предыдущем ходу).Традиционно значительные средства бюджета направлены на содержание инженерной и социальной инфраструктуры округа.На мероприятия по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов и инженерных сетей в прошлом году было направлено почти 437 млн рублей. На благоустройство округа и дорожную деятельность – более 201 млн рублей.В 2020 году были сформированы и реализованы 23 муниципальные программы и 27 ведомственных целевых программ. По итогам 2020 года принятые обязательства округа исполнены в полном объеме. Отчет Озерского городского округа включен в консолидированную отчетность по региону.Также в ходе слушаний было представлено заключение Контрольно-счетной палаты округа об исполнении бюджета.Напомним, что публичные слушания являются обязательной частью бюджетного процесса. По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собранию депутатов предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2020 год».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-21YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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