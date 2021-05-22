В Челябинской области приостановилось снижение заболеваемости COVID-19

Динамика ежедневного снижения числа новых случаев COVID-19 в Челябинской области приостановилась – на 24 мая медики зафиксировали 89 новых случаев, тогда как накануне их было 88.

Общее число выявленных диагнозов с начала пандемии достигло 62 тыс. 424. За все время из больниц выписали 56 тыс. 899 пациентов, из них за прошлый день – 89.

В регионе проведено 2 млн 205 тыс. 919 исследований методами ИФА и ПЦР, за сутки их сделали 6 396.

Умерло еще девять человек.

На данный момент подтвержденные диагнозы имеют 2 689 жителей региона.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-priostanovilos-snizhenie-zabolevaemosti-COVID-19_137314.html