2021-05-24YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Юные гимнастки из уральских городов вновь встретились в Озерске На прошлой неделе с 20 по 22 мая в КСК «Лидер» проходил открытый традиционный турнир по художественной гимнастике на "Кубок Главы Озерского городского округа". Посоревноваться в Озерск приехали около трёхсот спортсменок.

Соревнования проводятся в Озерске в 16 раз. Исключением из-за ограничительных мероприятий стал только прошлый год. Турнир давно занял прочное место не только в местном спортивном календаре, но и в областном плане физкультурных и спортивных мероприятий. В этом году посоревноваться в Озерск приехали 290 юных гимнасток из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга.

На открытии состязаний от имени Евгения Щербакова участниц, тренеров и родителей поприветствовал заместитель главы округа Олег Ланге:

– Я рад приветствовать участников соревнований на кубок главы Озерского городского округа. Этот турнир стал традиционным для Озерска. Очень приятно, что он объединяет на одной площадке юных гимнасток не только из Озерска, но и из других городов Челябинской и Свердловской областей. Именно вы – это надежда и будущее спорта. Я уверен, что участие в этом турнире откроет вам дорогу к новым спортивным достижениям, к успеху на пути самосовершенствования, а ваши яркие красивые выступления станут достойным вкладом в развитие художественной гимнастики. Желаю вам честной борьбы и высоких результатов.

Торжественно объявил турнир открытым исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Сергей Степанов.

Возглавила судейскую бригаду президент федерации художественной гимнастики города Озерска Ирина Бобрикова. Выступления участниц также оценивали судьи по спорту всесоюзной категории Светлана Мурзина, Римма Симоненко и Оксана Параскевич (г. Челябинск). Надо отметить, что вице-президент федерации художественной гимнастики города Челябинска Оксана Параскевич является постоянным участником озерского турнира. Ежегодно она высоко оценивает уровень организации мероприятия и подготовки спортсменок. Она обратила особое внимание на то, что к этому турниру в КСК «Лидер» был приобретён профессиональный ковёр для художественной гимнастики, на котором успешно выступают спортсмены высокого класса.

Соревнования проводились по действующей классификационной программе. Гимнастки в возрасте от 6 до 15 лет соревновались в индивидуальных и групповых упражнениях. Дети выполняли и подтверждали свои спортивные разряды.

По итогам турнира Ирина Бобрикова отметила двух озерских гимнасток, которым с 22 по 28 июня предстоит принять участие в финале второго этапа пятой летней спартакиады молодежи России:

– Это мастер спорта России, серебряный призер второго этапа пятой летней спартакиады молодежи России, серебряный призер в командном зачете Денисова Дана и Лиза Липитенко, кандидат в мастера спорта, серебряный призер в командном зачете. Девушки выступили очень достойно на уровне Уральского федерального округа, и теперь в составе сборной команды Челябинской области им предстоит показать своё мастерство в Казани в ходе молодёжной Спартакиады на всероссийском уровне. Кроме того, хочу поблагодарить команду родителей озерского клуба художественной гимнастики "Совершенство", которые помогли создать в ходе соревнований невероятно волшебную атмосферу спортивного праздника.

Результаты соревнований:



Среди команд по групповым упражнениям:

2 место – «Ромашки»

( Веселова Ева, Андреева Анна, Губаева Анна, Кочурина Лиза, Дмитриева Дарья)

3 место – «Бабочки» и "Звездочки" ( Тананаева Дуся, Мешкова Вика, Хлызова Арина, Синельщикова Майя, Кожина Анна, Сарапулова Лиза, Магомедова Марьям)

2 место – «Блеск» ( Саянова Валерия, Полеева Ника, Шмакова Зоя, Дрыгина Полина, Буланова Ксения)

3 место – «Фламинго»

(Жамурзова Розалина, Чупрунова Маша, Матвеева Милана, Елаева Алиса, Соломашко Арина)

3 место – «Виват» ( Ерицян Софья, Магомедова Аделина, Бострикова Вика, Степанова Юлия, Стальмакова Ксения)

1 место – «Радуга»

( Гайнитдинова Варя, Зайцева Алиса, Садыкова Аля, Тананаева Екатерина, Чубарова Настя)

2 место – «Ласточки»

( Мазалова Полина, Филина Софья, Башмакова Алина, Мирошина Мария, Закирова Диана, Петрова Настя)

1 место – "Совершенство"

( Бежанова Алиса, Фаррафутдинова Полина, Полякова Анна, Шевкунова Вероника, Рыбаева Анна)



Индивидуальная программа

Денисова Дана МС- 1 место

Липитенко Лиза МС - 1 место

Полякова Ксения КМС- 2 место

Шевкунова Вероника КМС- 3 место

Мазалова Полина 1 сп.р - 1 место

Филимонова Дарья 1 сп.р - 3 место

Закирова Диана 1 сп.р- 2 место

Зайцева Алиса 3 сп.р -3 место





Фото Валерия Луценко и Наталии Марковой.













































































Информация предоставлена: Соревнования проводятся в Озерске в 16 раз. Исключением из-за ограничительных мероприятий стал только прошлый год. Турнир давно занял прочное место не только в местном спортивном календаре, но и в областном плане физкультурных и спортивных мероприятий. В этом году посоревноваться в Озерск приехали 290 юных гимнасток из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга.На открытии состязаний от имениучастниц, тренеров и родителей поприветствовал заместитель главы округаТоржественно объявил турнир открытым исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спортуВозглавила судейскую бригаду президент федерации художественной гимнастики города Озерска. Выступления участниц также оценивали судьи по спорту всесоюзной категории(г. Челябинск). Надо отметить, что вице-президент федерации художественной гимнастики города Челябинскаявляется постоянным участником озерского турнира. Ежегодно она высоко оценивает уровень организации мероприятия и подготовки спортсменок. Она обратила особое внимание на то, что к этому турниру в КСК «Лидер» был приобретён профессиональный ковёр для художественной гимнастики, на котором успешно выступают спортсмены высокого класса.Соревнования проводились по действующей классификационной программе. Гимнастки в возрасте от 6 до 15 лет соревновались в индивидуальных и групповых упражнениях. Дети выполняли и подтверждали свои спортивные разряды.По итогам турнираотметила двух озерских гимнасток, которым с 22 по 28 июня предстоит принять участие в финале второго этапа пятой летней спартакиады молодежи России:( Веселова Ева, Андреева Анна, Губаева Анна, Кочурина Лиза, Дмитриева Дарья)( Тананаева Дуся, Мешкова Вика, Хлызова Арина, Синельщикова Майя, Кожина Анна, Сарапулова Лиза, Магомедова Марьям)( Саянова Валерия, Полеева Ника, Шмакова Зоя, Дрыгина Полина, Буланова Ксения)(Жамурзова Розалина, Чупрунова Маша, Матвеева Милана, Елаева Алиса, Соломашко Арина)( Ерицян Софья, Магомедова Аделина, Бострикова Вика, Степанова Юлия, Стальмакова Ксения)( Гайнитдинова Варя, Зайцева Алиса, Садыкова Аля, Тананаева Екатерина, Чубарова Настя)( Мазалова Полина, Филина Софья, Башмакова Алина, Мирошина Мария, Закирова Диана, Петрова Настя)( Бежанова Алиса, Фаррафутдинова Полина, Полякова Анна, Шевкунова Вероника, Рыбаева Анна)МС- 1 местоМС - 1 местоКМС- 2 местоКМС- 3 место1 сп.р - 1 место1 сп.р - 3 место1 сп.р- 2 место3 сп.р -3 местоИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-05-24YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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