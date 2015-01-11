МЧС Челябинской области предупредили о шквалистом ветре

В МЧС Челябинской области предупредили об усилении ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью и днем 26 мая на территории Южного Урала местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

Этой ночью в Челябинской области столбики термометров покажут 11-16 градусов тепла, в горах – плюс 7. Днем максимальная температура воздуха составит 25 градусов выше нуля, на юге – 29. Будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с.

https://dostup1.ru/society/MChS-Chelyabinskoy-oblasti-predupredili-o-shkvalistom-vetre_137364.html