Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Челябинской области показывает застой

В Челябинской области наметилось замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19 – в течение нескольких последних дней количество новых случаев держится на отметке 88-89 в сутки.

За минувшие сутки в регионе выявлено 88 новых подтверждений. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Южном Урале достигло 62 тыс. 512.

Количество выписанных из больниц за сутки совпало с количеством заболевших – их также 88. А всего от вируса вылечились 56 тыс. 987 пациентов.

На данный момент в области имеет диагноз 2 681 человек.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни восьми человек.

https://dostup1.ru/medicine/Situatsiya-s-zabolevaemostyu-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-pokazyvaet-zastoy_137369.html