Жителей Челябинской области освободили от уплаты 60 тыс. руб. за подключение газа

Жителям Челябинской области не придется платить собственные средства за подключение к газовой трубе – теперь их будут выплачивать из регионального бюджета.

Такая возможность появилась после того, как депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в областной закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан». Их внесли, чтобы реализовать другой закон – «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования».

Этот закон, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, депутаты Заксобрания приняли феврале 2021 года. Он предусматривает возможность получить с 1 июля единовременную денежную выплату на приобретение внутридомового газового оборудования и работы по его установке в размере не более 60 тыс. рублей. Социальная выплата полагается одиноким пенсионерам, малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Предполагалось, что сначала льготники покупают и устанавливают внутридомовое газовое оборудование за свой счет, а затем, по завершении работ и после заключения договора поставки газа, получают социальную выплату.

Принятые на заседании областного парламента изменения наделяют органы местного самоуправления самостоятельно назначать эту выплату. А также формировать электронные реестры для зачисления денег на счета физлиц в банках.

«Таким образом, мы ушли от компенсационного характера выплаты. Людям не придется тратить собственные средства на покупку и подключение газового оборудования. По договору, заключенному с поставщиком оборудования и подрядчиком, средства будут выплачены из бюджета области, – пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.+

По его мнению, это очень своевременное решение губернатора региона и областного парламента. Вопрос газификации остается одним из самых насущных, особенно для сельских территорий области.

https://dostup1.ru/economics/Zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-osvobodili-ot-uplaty-60-tys-za-podklyuchenie-gaza_137430.html