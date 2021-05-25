Карен Даллакян диагностировал диатез и истощение у медвежонка с чебаркульского пляжа

У медвежонка, гулявшего с хозяином по пляжу в Чебаркуле, диагностировали несколько заболеваний. Сейчас Варвара (так ее назвали зоозащитники) находится в приюте для диких животных «Спаси меня». Здоровьем малышки обеспокоен ветеринарный врач и основатель приюта Карен Даллакян.

«После первичного осмотра я заключил, что у нее диатез: расчесы на веках, болячки на подушечках лап. Кроме того, из-за неправильного питания наблюдается истощение, болезнь суставов, а взъерошенная шерсть является признаком авитаминоза»,

— подчеркнул зоозащитник.

Варвару уже начали правильно кормить. На обед она получила рагу из яблок, моркови, тыквы и рыбьего жира. Медвежонку предстоит пройти ряд анализов и обследований, после чего назначат лечение. Кроме того, косолапой необходима реабилитация, чтобы у нее был шанс вернуться в естественную среду обитания.

Напомним, что видео прогулки мужчины с медвежонком по пляжу в Чебаркуле появилось в сети несколько дней назад. На кадрах видно, что за малышкой гурьбой бежит местная детвора, пытаясь с ней поиграть.

Видео набрало популярность, после чего к хозяину косолапой прибыли представители министерства экологии Челябинской области и фонда зоозащиты «Спаси меня». Медвежонка изъяли, чтобы им занялись специалисты. Мужчина рассказал, что спас зверька от мороза. Он не знал, как поступить, и пытался выходить Варвару самостоятельно.

Южноуральцам напоминают: если вы нашли дикого зверя или птицу, которым требуется помощь, необходимо сообщить об этом в Минэкологии, полицию или МЧС. Категорически запрещается забирать животное и пытаться помочь ему самостоятельно, за это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/karen-dallakyan-diagnostiroval-diatez-i-istoshchenie-u-medvezhonka-s-chebarkulskogo-plyazha/