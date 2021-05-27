Денис Мацуев лично выбрал рояль для музыкальной школы Озерска

У медвежонка, гулявшего с хозяином по пляжу в Чебаркуле, диагностировали несколько заболеваний. Сейчас Варвара (так ее назвали зоозащитники) находится в приюте для диких животных «Спаси меня». Здоровьем малышки обеспокоен ветеринарный врач и основатель приюта Карен Даллакян Подробнее