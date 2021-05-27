Денис Мацуев лично выбрал рояль для музыкальной школы Озерска

Не так давно в Детской музыкальной школе №1 состоялось открытие нового филармонического акустического зала. Он вновь встретил озерских зрителей после серьёзной реконструкции, которая была проведена по инициативе мецената, уроженца города Озерска Андрея Комарова. К открытию зала был приурочен концерт звезды мировой классической музыки Дениса Мацуева.
Идея о покупке рояля столь высокого класса возникла после того, как во время выступления местный инструмент не выдержал таланта маэстро. Для Дениса Мацуева это обстоятельство не стало препятствием, несмотря ни на что, артист продолжил играть и выступил блестяще. Но Андрей Комаров пообещал в ближайшее время всё же решить эту проблему. Звезда мирового фортепианного искусства и один из самых востребованных музыкантов в мире Денис Мацуев лично выбрал рояль. За процессом выбора наблюдали проректор Московской консерватории имени Чайковского Виталий Катков и Андрей Комаров.
Выбранный взаимен вышедшего из строя концертный рояль легендарного бренда «Steinway & Sons» можно по праву назвать лучшим в своем классе. Инструменты производят в Нью-Йорке и Гамбурге не более 1000 штук в год, большинство раскупают еще до того, как они поступают в специализированные салоны. Такие рояли сияют на большинстве крупных международных сцен, среди них - Карнеги-холл и Эльбская филармония. А играют на этих инструментах музыканты с мировыми именами. Один из них – Денис Мацуев.
В том, что у рояля большое будущее, Андрей Комаров не сомневается. В музыкальной школе уже идёт масштабная реконструкция, после которой учебное заведение станет новым культурным центром города.
Денис Мацуев выбирает рояль для ДМШ № 1
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа