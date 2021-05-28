Американские ученые сообщили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американские ученые предупредили об угрозе появления COVID-26 и COVID-32.

Один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что ученые должны выяснить происхождение COVID-19, чтобы не допустить следующих пандемий. «Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – сказал Хотез в эфире телеканала NBC News.

Он добавил, что исследователи должны отправиться в Ухань, где началась эпидемия, чтобы на месте собрать данные и необходимые образцы. Также эксперт предлагает ввести новые санкции в отношении Китая, чтобы местные власти согласились сотрудничать с иностранными учеными.

https://dostup1.ru/medicine/Amerikanskie-uchenye-soobschili-ob-ugroze-COVID-26-i-COVID-32_137561.html