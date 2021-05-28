Лето в Челябинской области начнется с дождей и грозы

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на начало лета 2021 года.

По данным регионального Гидрометцентра, этой ночью столбики термометров покажут плюс 7-12, при прояснении – 2 градуса тепла. Днем 1 июня будет облачно с прояснением, на крайнем западе небольшие дожди. Воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля, в горах – до 16-ти. Северо-восточный ветер с переходом днем на юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в регионе 1-го и днем 2 июня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит 23 градуса тепла, на юге – плюс 28.

https://dostup1.ru/society/Leto-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachnetsya-s-dozhdey-i-grozy_137587.html