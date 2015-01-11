Новые законы для россиян – изменения в июне 2021 года

Запрет на экспорт гречки, маркировка мороженого и продление туристического кэшбэка и другие изменения первого летнего месяца.

ПРОДУКТЫ

С 1 июня вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. Напомним, добровольная маркировка молочных продуктов началась с 20 января текущего года. Следующий этап – с 1 сентября 2021 года маркировка станет обязательной для молочной продукции остальных категорий сроком годности более 40 дней; с 1 декабря это правило коснется уже и других товаров. Фермерам, реализующим производимую продукцию самостоятельно, предоставили отсрочку до 1 декабря 2022.

Ждать ли в связи с маркировкой дефицита указанных продуктов? – Ассоциация компаний розничной торговли уверяет, что этого не случится.

С 1 июня прекратило действовать постановление правительства РФ, «заморозившее» розничные и оптовые цены сахара. Оптовую стоимость килограмма сахара-песка ограничивает сейчас отметка в 36 рублей, розничную цену – 46 рублей. Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее проинформировал соотечественников о том, что продлевать действующие соглашения, стабилизировавшие цены подсолнечного масла и сахара, в правительстве не намерены. Функционирующие механизмы государственной поддержки отечественных производителей при этом планируют сохранить.

С 5 июня по 31 августа 2021 года вводится временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из нее и гречневого зерна обрушенного. Ограничение нужно, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

ТУРИЗМ

Программу туристического кэшбэка за отдых на территории Российской Федерации, которая должна была завершиться по первоначальному плану 15 июня, решили продлить – срок ее действия истечет не раньше, чем в конце 2021 года. В течение летних каникул на возмещение части финансовых средств могут рассчитывать граждане, купившие детям путевки в лагеря. Семьям вернут до 50% общей стоимости, однако, не больше, чем 20 тыс. рублей. Участниками масштабной госпрограммы являются в 2021 году и государственные, и частные организаторы летнего отдыха детей.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

С 1 июня вступает в силу новый закон, который вводит определение просветительской деятельности, устанавливает, кто может ею заниматься, вводит ограничения по использованию этой деятельности для разжигания розни и побуждения к действиям, противоречащим Конституции. Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля установит правительство.

С 21 июня меняется порядок учета книжных памятников, к которым отнесут все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, а также иные рукописные книги, печатные издания, документы, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением. Библиотеки смогут проводить экспертизу документов в целях их отнесения к книжным памятникам.

УЖЕСТОЧЕНИЯ

С 7 июня будет ужесточен контроль за международными перевозками. Так, если при пересечении российской границы иностранным транспортным средством (грузовиком или автобусом) обнаружится, что за ним числятся неуплаченные штрафы, то водителю дадут три часа на их погашение. В противном случае пересечь границу он не сможет.

С 6 июня сотрудники ФСИН смогут объявлять подозреваемым, обвиняемым, а также осужденным официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения». В случае отказа исполнять предостережение нарушитель будет привлечен к ответственности. Предостережение – это важная мера профилактического воздействия. Сейчас полномочиями по его вынесению обладают сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ.

С 6 июня кредиторы будут обязаны объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им «ипотечных каникул». Предполагается, что это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков. Напомним, закон об «ипотечных каникулах» защищает граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок, предоставление банком льготного периода по требованию заемщика.

С 29 июня управляющий залогом при выдаче кредита несколькими кредиторами должен открыть специальный счет, на который поступят деньги от исполнения кредитного соглашения. Это позволит сохранить деньги в случае, если заемщик или управляющий залогом обанкротятся. Управляющего залогом обяжут вести реестр всех кредиторов, которые входят в залоговый договор, и учитывать основания возникновения их требований.

ПРИЗЫВНИКИ

С 6 июня медосвидетельствование станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья. Это позволит уменьшить количество медосмотров. При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника.

ПОДДЕРЖКА ПЧЕЛОВОДСТВА

С 29 июня вступит в силу закон, который регулирует механизмы господдержки отрасли, борьбы с фальсификатом, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Например, теперь сельхозпредприятия обязаны за три дня до проведения обработок земель агрохимикатами оповестить жителей населенных пунктов в радиусе семи километров.

По материалам Госдумы РФ

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-iyune-2021-goda_137603.html