Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал

С предложением ввести федеральный многодетный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей и снижение возраста выхода на пенсию для многодетных отцов выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает «РИА Новости».

Предложения по единой системе поддержки российских семей с детьми вошли в новый федеральный проект «Многодетная страна». Его хотят включить в нацпроект «Демография». Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В рамках данной инициативы предлагается ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье, а также расширить направления использования капитала.

На каждого ребенка в многодетной семье до его совершеннолетия планируется выплачивать ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей.

Также общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Кроме того, среди прочих инициатив фигурирует разработка и введение системы семейного налогообложения. Такое нововведение должно стать альтернативой индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

«Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», — отмечается в предлагаемом комплексе мер.

Помимо этого, в Общественной палате считают, что для детей из многодетных семей необходимо обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования на условиях целевого контракта.

Предлагается также утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

31 мая замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «Большой семейный совет» заявил о том, что количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн.

На эти цели правительством РФ потрачено около 3 трлн рублей.

1 мая президент Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

https://news.mail.ru/economics/46543921/?frommail=1&exp_id=829