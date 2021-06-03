Жителей Южного Урала предупредили о заморозках

В Челябинской области 4 и 5 июня в ночные часы ожидаются заморозки до минус двух градусов.

«В ночные часы 4 и 5 июня в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Вместе с тем, местами в северо-западных и юго-западных районах в пятницу сохранится чрезвычайная угроза возникновения ландшафтных пожаров.

Многие дачники уже успели высадить в открытый грунт рассаду, в связи с чем рекомендуется прикрыть ее, чтобы уберечь растения от возможных заморозков. Пешеходам в МЧС советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям же необходимо снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что на скользкой, влажной дороге нельзя тормозить резко.

https://dostup1.ru/society/Zhiteley-Yuzhnogo-Urala-predupredili-o-zamorozkah_137697.html