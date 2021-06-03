В Кыштыме подросток спас бабушку из горящего дома

В Кыштыме 16-летний Андрей Дворецкий спас женщину из горящего дома.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 29 мая, в здании по улице Ленина. Андрей вместе с прохожими отправился к месту ЧП, на балконе двухэтажного дома он увидел пожилую женщину в ночной сорочке, которая звала на помощь и просила вызвать пожарных.

Юноша взломал дверь и зашел в подъезд, заполненный дымом. Женщина вышла на порог и тут же упала. Андрей вместе с другими очевидцами вынес ее на свежий воздух. Также в квартире остался муж пострадавшей. К тому моменту на место прибыли сотрудники МЧС и эвакуировали мужчину и его соседку по трехколенной лестнице.

Причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Спасатели и пожарные вывели несколько человек, один из них был госпитализирован с ожогами спины.

https://dostup1.ru/accident/V-Kyshtyme-podrostok-spas-babushku-iz-goryaschego-doma_137715.html