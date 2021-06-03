Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что 30.04.2021 истек срок предоставления деклараций по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ за 2020, в связи с получением дохода от продажи недвижимого имущества и транспортных средств и получения в дар недвижимого имущества.

В случае непредставления налогоплательщиком декларации 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2020 году от продажи или получения в дар недвижимости налоговые органы будут проводить камеральные налоговые проверки на основании сведений о сделках с недвижимостью, поступивших из Росреестра.

Таким образом, налоговый орган самостоятельно исчислит и предъявит к уплате налог на доходы физическим лицам, самостоятельно не исчислившим налог на основании декларации 3-НДФЛ, касаемо доходов от продажи или получения в дар недвижимого имущества.

Инспекция предлагает гражданам самостоятельно предоставить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ путем направления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо обратившись в операционный зал.