В выходные на Южном Урале потеплеет до 27 градусов

Резкие перепады температур сменятся потеплением в Челябинской области – 5 и 6 июня воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.

В выходные в регионе будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем в субботу составит 17-22 градуса тепла, в воскресенье повысится до плюс 22-27.

По информации синоптиков, сегодня днем местами возможны порывы северо-восточного, юго-восточного ветра до 12 метров в секунду, 6 и 7 июня – ветер будет неустойчивый, слабый, из-за чего в приземном слое атмосферы, на уровне дыхания человека, будут накапливаться промышленные и автомобильные выбросы.

Из трехдневного прогноза регионального ЦГМС следует, что в понедельник на Южном Урале установится жара – будет до плюс 29 градусов.

Синоптики предупреждают, что 5-7 июня, во второй половине дня, в крайних южных районах ожидается высокая, в северо-западных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность – речь идет о высоком риске возникновения лесных пожаров.

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-potepleet-do-27-gradusov_137759.html