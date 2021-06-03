2021-06-05YEKT07:00:00 | Новости Городские новости Летние здравницы готовятся и ждут детей 3 и 4 июня межведомственная комиссия объехала три детских оздоровительных лагеря - «Орленок», «Звездочка», «Отважных» - и подписала акты их готовности к летней оздоровительной кампании.

Напомним, что в этом сезоне в Озерском городском округе начали работать 15 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, в трех здравницах первая смена начнется с 6 июня.

В «Орленке», «Звездочке», «Отважных» созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха детей: это подтвердили представители Регионального управления №71, Клинической больницы №71, УВД ЗАТО г. Озерск и Специального управления ФПС №1 МЧС, других заинтересованных ведомств. На данный момент решены все ключевые вопросы жизнеобеспечения, в лагеря заезжают педагоги и обслуживающий персонал, который занимается обустройством и уборкой в жилых корпусах, столовой, подсобных помещениях.

- В этом году мы будем работать в особом режиме – по новым санитарным правилам и тем, что установлены в связи с коронавирусной инфекцией, - рассказывает об особенностях лета-2021 директор ДТДиМ Ирина Антонова. - Нами предприняты все необходимые предупредительные меры: установлена 2-недельная продолжительность смены без возможности выхода за территорию лагеря; проверены и допущены к работе только те сотрудники, кто прошел медосмотр и проверку на ковид; в полном объеме закуплены все дезинфицирующие средства и дозаторы. Предусмотрено максимальное пребывание детей на свежем воздухе, не в помещении.

Как пояснили руководители лагерей, программа пребывания в здравницах насыщена мероприятиями – скучать никому не придется. За детьми будет организован круглосуточный присмотр и уход.

Седьмой год подряд за рацион юных озерчан будет отвечать челябинская компания «Детское общественное питание».

Ирина Антонова:

- Традиционно мы вкладываем немалые средства в «Орленок», «Звездочку» и «Отважных», чтобы подготовить их к приему детей в каникулы. Например, в текущем году мы продолжили замену внешних коммуникаций, в «Орленке» и «Звездочке» провели ремонты в жилых корпусах, в «Отважных» организовали дополнительный цех для переработки овощей, везде укрепили понтоны на пляжах, привели в порядок спортивные площадки, заменили несколько электроопор высокого напряжения.





У нас налажено тесное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами, и это дает хороши результат. Всегда особое внимание обращается на выполнение требований медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, охраны труда, материально-технического содержания. Серьезных замечаний в наш адрес как организаторов детского отдыха, в этот раз не прозвучало.

По последним данным, на июнь в «Орленке» сформировано 12 отрядов, в «Звездочке» - 4 отряда, в «Отважных» - 5 отрядов. С 7 июня откроется продажа путевок на вторую смену, планируется, что уже с использованием кешбэка, возврата 50 процентов стоимости детской путевки на банковскую карточку.

- Мы предприняли максимум усилий, чтобы новая льготная программа заработала в нашем округе. Ростуризм назначил нам дату интернет- подключения на 5 июля. Надеюсь, что тестирование пройдет нормально, и с ближайшего понедельника система позволит всем желающим ей воспользоваться. Родителям советую следить за информацией на сайтах Управления образования администрации и ДТДиМ, где будут размещены активные ссылки, - поясняет Ирина Антонова. – Хочу отметить, что мы отвечаем за реализацию программы с момента подключения к ней.

Как сообщают официальные источники, родители, которые приобрели путевки в лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.



Информация предоставлена: Напомним, что в этом сезоне в Озерском городском округе начали работать 15 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, в трех здравницах первая смена начнется с 6 июня.В «Орленке», «Звездочке», «Отважных» созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха детей: это подтвердили представители Регионального управления №71, Клинической больницы №71, УВД ЗАТО г. Озерск и Специального управления ФПС №1 МЧС, других заинтересованных ведомств. На данный момент решены все ключевые вопросы жизнеобеспечения, в лагеря заезжают педагоги и обслуживающий персонал, который занимается обустройством и уборкой в жилых корпусах, столовой, подсобных помещениях.- рассказывает об особенностях лета-2021 директор ДТДиМКак пояснили руководители лагерей, программа пребывания в здравницах насыщена мероприятиями – скучать никому не придется. За детьми будет организован круглосуточный присмотр и уход.Седьмой год подряд за рацион юных озерчан будет отвечать челябинская компания «Детское общественное питание».По последним данным, на июнь в «Орленке» сформировано 12 отрядов, в «Звездочке» - 4 отряда, в «Отважных» - 5 отрядов. С 7 июня откроется продажа путевок на вторую смену, планируется, что уже с использованием кешбэка, возврата 50 процентов стоимости детской путевки на банковскую карточку., - поясняет. –Как сообщают официальные источники, родители, которые приобрели путевки в лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-05YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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