Отдых и обучение: озерские мальчишки постигают основы робототехники

Для реализации профориентационного проекта ФГУП «ПО «Маяк» выделил порядка 400 тысяч рублей (в рамках конкурса социальных проектов). Его суть заключалась в том, чтобы организовать в школе №38 во время работы городского лагеря инженерную смену по робототехнике. С началом летних каникул школа приступила к его реализации. Совместно с ОзТК была разработана программа, в инженерный отряд вошли 23 учащихся не только школы №38, но и трое ребят из посёлка Новогорный.
Как отметила тренер по робототехнике, учитель математики школы №38 Наталья Власова, стартовал проект удачно:
– У нас собрался хороший коллектив, мы будем работать по четырём направлениям: программирование, 3D-моделирование и прототипирование, мехатроника и конструирование, а на конец смены мы даже запланировали небольшой спектакль.
Яркое впечатление на новичков произвела презентация модели автоматизированной системы сбора космического мусора. Презентацию провели учащиеся восьмого класса школы №38, которые не первый год занимаются в школьном центре робототехники, Красников Егор и Каменщикова Олеся. Они представили начинающим робототехникам -ребятам из младших классов свою оригинальную идею и её воплощение.
Руководитель отраслевого центра компетенции мехатроника ФГУП «ПО «Маяк» Никита Норкин:
– Ребята показали серьёзную теоретическую проработку. Кроме того, они подготовили макет, продемонстрировали свои технологические и инженерные профессиональные навыки, которые они применили и при программировании, и при проектировании. Подготовка трассы, написание кода – это всё показатель высокого уровня ребят, им надо развиваться в этом направлении. Поддержка «Маяка» в данном случае заключается в активном сотрудничестве, в теоретической и практической помощи.
Следует отметить, что на базе ОзТК создан отраслевой центр компетенций по мехатронике. В перспективе учащие школы №38 могли бы продолжить в колледже свое обучение, и в будущем градообразующее предприятие сможет рассматривать этих молодых специалистов, как работников «Маяка».
После знакомства с ребятами генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев подчеркнул, что организованный отдых детей – это всегда хорошо, а в данном случае для ребят ещё и работает интеллектуальная смена:
– Это здорово. Дети занимаются в удовольствие, мальчишкам нравится, им созданы все условия. Я думаю, что общая работа взрослых и детей дадут отличный результат.
Социальные программы «Маяка» нацелены на долгосрочную перспективу. Подобные проекты для нас привлекательны, и мы будем их поддерживать. Возможно, что инженерная смена продолжит свою работу и на будущий год. Не исключено, что что-то подобное будет организовано и в других школах округа. Нам нужны граждане умные, спортивные, красивые, вот этому мы и способствуем.
Евгений Щербаков также отметил, что у него сложилось очень положительное впечатление от увиденного:
– Все соскучились по оздоровительному отдыху. В этом году открылись и городские, и загородные лагеря. Организованы питание и досуг. Родительская плата за детские лагеря приемлемая. Это важно, мы ведём эту работу осознанно, поскольку город должен быть привлекательным для молодых семей, а значит, садики, секции, дополнительное образование должны быть на высоком уровне.
Сегодня мы увидели педагогов, у которых глаза горят. У детей также огромное желание освоить современные технологии. Родители могут быть спокойны. Ребята при деле, занимаются очень полезным и нужным делом. У таких детей наверняка хорошее будущее, поэтому в целом впечатление у меня очень положительное.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа