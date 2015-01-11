2021-06-07YEKT08:00:00 | Новости Городские новости Отдых и обучение: озерские мальчишки постигают основы робототехники Глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев посетили летний городской лагерь в школе №38. В этом году здесь впервые организована инженерная смена. Реализовать этот проект удалось благодаря поддержке градообразующего предприятия.

Для реализации профориентационного проекта ФГУП «ПО «Маяк» выделил порядка 400 тысяч рублей (в рамках конкурса социальных проектов). Его суть заключалась в том, чтобы организовать в школе №38 во время работы городского лагеря инженерную смену по робототехнике. С началом летних каникул школа приступила к его реализации. Совместно с ОзТК была разработана программа, в инженерный отряд вошли 23 учащихся не только школы №38, но и трое ребят из посёлка Новогорный.



Как отметила тренер по робототехнике, учитель математики школы №38 Наталья Власова, стартовал проект удачно:

– У нас собрался хороший коллектив, мы будем работать по четырём направлениям: программирование, 3D-моделирование и прототипирование, мехатроника и конструирование, а на конец смены мы даже запланировали небольшой спектакль.

Яркое впечатление на новичков произвела презентация модели автоматизированной системы сбора космического мусора. Презентацию провели учащиеся восьмого класса школы №38, которые не первый год занимаются в школьном центре робототехники, Красников Егор и Каменщикова Олеся. Они представили начинающим робототехникам -ребятам из младших классов свою оригинальную идею и её воплощение.



Руководитель отраслевого центра компетенции мехатроника ФГУП «ПО «Маяк» Никита Норкин:

– Ребята показали серьёзную теоретическую проработку. Кроме того, они подготовили макет, продемонстрировали свои технологические и инженерные профессиональные навыки, которые они применили и при программировании, и при проектировании. Подготовка трассы, написание кода – это всё показатель высокого уровня ребят, им надо развиваться в этом направлении. Поддержка «Маяка» в данном случае заключается в активном сотрудничестве, в теоретической и практической помощи.

Следует отметить, что на базе ОзТК создан отраслевой центр компетенций по мехатронике. В перспективе учащие школы №38 могли бы продолжить в колледже свое обучение, и в будущем градообразующее предприятие сможет рассматривать этих молодых специалистов, как работников «Маяка».



После знакомства с ребятами генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев подчеркнул, что организованный отдых детей – это всегда хорошо, а в данном случае для ребят ещё и работает интеллектуальная смена:

– Это здорово. Дети занимаются в удовольствие, мальчишкам нравится, им созданы все условия. Я думаю, что общая работа взрослых и детей дадут отличный результат.

Социальные программы «Маяка» нацелены на долгосрочную перспективу. Подобные проекты для нас привлекательны, и мы будем их поддерживать. Возможно, что инженерная смена продолжит свою работу и на будущий год. Не исключено, что что-то подобное будет организовано и в других школах округа. Нам нужны граждане умные, спортивные, красивые, вот этому мы и способствуем.

Евгений Щербаков также отметил, что у него сложилось очень положительное впечатление от увиденного:

– Все соскучились по оздоровительному отдыху. В этом году открылись и городские, и загородные лагеря. Организованы питание и досуг. Родительская плата за детские лагеря приемлемая. Это важно, мы ведём эту работу осознанно, поскольку город должен быть привлекательным для молодых семей, а значит, садики, секции, дополнительное образование должны быть на высоком уровне.

Сегодня мы увидели педагогов, у которых глаза горят. У детей также огромное желание освоить современные технологии. Родители могут быть спокойны. Ребята при деле, занимаются очень полезным и нужным делом. У таких детей наверняка хорошее будущее, поэтому в целом впечатление у меня очень положительное.

































































































Информация предоставлена: Для реализации профориентационного проекта ФГУП «ПО «Маяк» выделил порядка 400 тысяч рублей (в рамках конкурса социальных проектов). Его суть заключалась в том, чтобы организовать в школе №38 во время работы городского лагеря инженерную смену по робототехнике. С началом летних каникул школа приступила к его реализации. Совместно с ОзТК была разработана программа, в инженерный отряд вошли 23 учащихся не только школы №38, но и трое ребят из посёлка Новогорный.Как отметила тренер по робототехнике, учитель математики школы №38, стартовал проект удачно:Яркое впечатление на новичков произвела презентация модели автоматизированной системы сбора космического мусора. Презентацию провели учащиеся восьмого класса школы №38, которые не первый год занимаются в школьном центре робототехники,. Они представили начинающим робототехникам -ребятам из младших классов свою оригинальную идею и её воплощение.Руководитель отраслевого центра компетенции мехатроника ФГУП «ПО «Маяк»Следует отметить, что на базе ОзТК создан отраслевой центр компетенций по мехатронике. В перспективе учащие школы №38 могли бы продолжить в колледже свое обучение, и в будущем градообразующее предприятие сможет рассматривать этих молодых специалистов, как работников «Маяка».После знакомства с ребятами генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»подчеркнул, чтоорганизованный отдых детей – это всегда хорошо, а в данном случае для ребят ещё и работает интеллектуальная смена:также отметил, что у него сложилось очень положительное впечатление от увиденногоИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-06-07YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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