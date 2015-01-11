День детства в детском эколого-биологическом центре

В первый выходной день лета в Детском эколого-биологическом центре прошёл праздник, посвященный юбилею ФГУП «Атом-охрана» и Дню защиты детей.

Работники «Атом-охраны» вместе с детьми пришли в Центр, чтобы весело провести время, пообщаться и получить заряд бодрости на рабочую неделю. Звучала музыка, воздушные шарики украшали здание ДЭБЦ, рядом находились пони, дети, взрослые, солнышко ласково освещало липовую аллею.

Для ребятишек педагоги ДЭБЦ и работники «Атом-охраны» подготовили много интересного. На территории Центра для детей были организованы 7 развлекательных площадок. Всем ребятам, от года до 12 лет, нашлось занятие по душе. Для самых маленьких на полянке были постелены коврики и проводились развивающие игры. Рядом прыгал поненок Барни, 3х месяцев от роду.

Педагог ДЭБЦ Ослина И.В. и ее воспитанники подготовили и показали представление цирка имени Каштанки. Каждый ребенок мог погладить ежика, кролика, козу, собаку, кошку. Тяжеловоз Погон покатал детей в карете. Педагоги Фигурина Г.Р. и Самгина С.А. провели для гостей экскурсии по Ботаническому саду и познакомили с музеем Природы и геологическим музеем.

А на улице ребята показывали свою ловкость и быстроту в командной эстафете. В это время юные художники создавали свои шедевры на асфальте мелом.

Дети принесли угощение для зверушек и покормили их морковкой, капустой, яблоками. Большой интерес вызвал кенгуру Плутоша.

Веселые радостные глазки ребят горели счастьем. Взрослые отдохнули вместе с детьми.

Праздник закончился, оставив после себя тонны хорошего настроения и огромную радость в сердцах гостей.

Информация предоставлена ДЭБЦ

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47271/