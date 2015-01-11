Профессия, основанная на искренней заботе: сотрудники соцзащиты рассказали о своей работе

Именно социальные работники, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, реализуют на практике государственную политику поддержки наименее защищенных категорий населения, находятся в постоянном контакте с ветеранами, гражданами с ограниченными возможностями здоровья, семьями с несовершеннолетними детьми.

В День социального работника специалисты управления социальной защиты населения администрации округа рассказали о своих подведомственных учреждениях, о своих подопечных и о результатах работы.

Сфера социальной защита населения Озерского городского округа сегодня

Работа в сфере социальной защиты населения многогранна и затрагивает интересы самых уязвимых слоев населения.

Основными стратегическими направлениями работы являются:

- социальная поддержка семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предоставление гражданам мер социальной поддержки;

- повышение качества социального обслуживания граждан.

Управление социальной защиты населения

По состоянию на 01.12.2020 года на учете в УСЗН состоит 1 619 семей (3 613 детей), которым в 2020 году было назначено и выплачено более 3 114 пособий.

Также в 2020 году УСЗН назначено и выплачено различных видов пособий и компенсаций более 35 тысячам граждан иных категорий на сумму более 465,00 млн. рублей.

Основными льготными категориями являются: инвалиды 1,2,3 групп; дети-инвалиды; инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла; жертвы политических репрессий; сельские специалисты; граждане старше 70-ти лет; дети погибших участников Великой Отечественной войны; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; почетные доноры СССР и России и другие.

Гражданам с доходами ниже величины прожиточного минимума осуществляется предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2020 году такую субсидию получили 1 998 семей на общую сумму 10 372 933 рубля.

Особое внимание уделяется гражданам, находящимся под опекой или попечительством.

На учете в УСЗН состоит 152 ребенка, имеющих статус дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 202 недееспособных гражданина.

В 2020 году специалисты УСЗН приняли участие в 113 судах различных инстанций для защиты интересов вышеуказанных граждан. В прошедшем году 11 граждан были лишены родительских прав за неисполнение родительских обязанностей, 21 ребенок был передан под опеку.

В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитывается 35 детей.

Сотрудниками учреждения для детей созданы условия максимально приближенные к домашним. Дети в свободное от учебы время активно занимаются творчеством, спортом.

Также в учреждении работает Школа приемного родителя, где оказывается помощь гражданам, взявшим в семью на воспитание ребенка.

Ведется работа по постинтернатному сопровождению 26 выпускников МБУСО «Центр помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В Озерском Доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 23 человека, которым круглосуточно оказываются социальные услуги, гарантируемые государством и соответствующие государственным стандартам. Подопечные учреждения окружены вниманием и заботой, получают круглосуточное медицинское наблюдение. В учреждение созданы комфортные условия с учетом состояния здоровья проживающих.

Учреждение создано в помощь родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь дети находятся под круглосуточным присмотром воспитателей и медицинских работников. Благодаря сотрудникам учреждений, родители могут продолжать свою трудовую деятельность, несмотря на тяжесть заболевания ребенка.

В целях улучшения условий жизнедеятельности граждан Озерского городского округа Комплексным центром социального обслуживания предоставляются социальные услуги в форме обслуживания на дому, полустационарной форме, срочных социальных услуг. Это постоянная, периодическая, разовая, срочная помощь.

В 2020 году, социальную помощь на дому получили 287 человек (покупка продуктов, уборка квартиры и другие услуги), прокатом технических средств реабилитации воспользовались 147 граждан, социальная парикмахерская оказала услуги 1 137 гражданам. В отделении дневного пребывания МУ «Комплексный центр» отдохнуло 89 человек.

2020 год стал непростым для всех граждан страны. В условиях режима повышенной готовности оказано содействие гражданам старше 65 лет, инвалидам в приобретении продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей (вручено 1 702 продуктовых набора). Открыт кол-центр по приему звонков от населения по вопросам о новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется семьям с детьми, находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. В настоящее время на учете состоят 66 семей (135 детей). Специалисты отделения социальной помощи семье и детям в постоянном режиме ведут работу с семьями: оказывается помощь родителям в кодировании от алкогольной зависимости, помощь в трудоустройстве, организуется оздоровление детей.

Рейтинг муниципальных учреждений социального обслуживания Озерского городского округа по качеству предоставления социальных услуг достигает 90%. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Челябинской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством, координируется Общественным советом Челябинской области.

Спасибо озерчанам за отзывы о работе учреждений социальной сферы.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/47283/