Эксперты сравнили силу удара электросамоката с болидом «Формулы-1»

Эксперты наглядно продемонстрировали силу удара электросамоката при столкновении с пешеходом – он оказался сравним с болидом «Формулы-1».

Издание приводит краш-тесты, который провела телепрограмма «Главная дорога». В первом случае каскадер на электросамокате наехал на оснащенный датчиками манекен, имитировавший пешехода. Во втором случае сам каскадер , увешанный датчиками, столкнулся с автомобилем. В первом случае основной удар пришелся в пах и живот манекена. На живот пришелся удар 7,5 g. Это соответствует удару боксера. На ребра пришлось 37 g. Это, как отметили эксперты программы, соответствует последствиям средней аварии «Формулы 1». У каскадера же после столкновения с автомобилем на животе зафиксировано 7 g. На коленях и плечах – от 10 до 15 g. То есть в три раза меньше, чем у манекена.

«Результаты испытаний напрочь опровергают нередко звучащие в последнее время идеи о том, что, в принципе, на электросамокатах по городским тротуарам ездить можно. Но – медленно, не быстрее чем со скоростью 20 км/час. Краш-тест показал, что выпускать такой транспорт на тротуар просто опасно для пешеходов, грозит им тяжелыми травмами. Надо снижать скорость, причем не до 20 км/ч, а до пешеходной», – пишет издание.

При этом отмечается, что электросамокатом пользуются именно для того, чтобы быть быстрее людского потока.

«И в итоге выходит, что по нашим улицам носятся самые настоящие болиды. Умножим 20 км/час на средний вес самокатчика – скажем, 80 килограмм. И получается сила удара при столкновении с пешеходом почти как у пушечного ядра. У нас что, война на улицах? И самое страшное, что такие удары чаще всего приходятся на детей. Что вполне объяснимо. Они не так заметны в "людском потоке" как взрослые, да и движения их менее предсказуемы», – заключает автор материала.

Ситуация будут оставаться такой до тех пор, пока в России не будет принято единого понятного документа, регламентирующего езду на электросамокатах и другом малоколесном транспорте. Пока наиболее радикальные предложения заключаются в том, чтобы разрешить езду на нем только по велодорожкам. А до их появления совсем запретить электросамокаты. Однако, это вряд ли получится, считают авторы. Индустрия производства, продажи и сдачи в аренду таких средств передвижения уже стала весьма крупным бизнесом.

https://dostup1.ru/society/Experty-sravnili-silu-udara-elektrosamokata-s-bolidom-Formuly-1_137843.html