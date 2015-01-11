В Челябинской области отменяется особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории Челябинской области отменяется с 10 июня 2021 года – доступ в леса будет разрешен.

Что касается открытого огня: его использование разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности, в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно обеспечить место использования открытого огня первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также иметь мобильное средство связи для вызова подразделения пожарной охраны.+

Запрещено производить сжигание в следующих случаях:

- если почва насыщена торфяниками;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при ветре сильнее 10 м/с.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenyaetsya-osobyy-protivopozharnyy-rezhim_137881.html