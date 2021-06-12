Роспотребнадзор: Коронавирусом можно заболеть и после прививки

Прививка от COVID-19 не исключает повторного инфицирования.

«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

Там уточнили, что вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при исследовании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Санитарные врачи призывают ставить прививку уже переболевшим коронавирусом. «У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», – говорится в сообщении.

«Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты (мутации) влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено. (...) Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса. Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью», – резюмировали в Роспотребнадзоре.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzor-Koronavirusom-mozhno-zabolet-i-posle-privivki_137984.html