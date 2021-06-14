Юным озерчанам вручили паспорта

С приветственным словом к участникам торжественного события обратился Евгений Щербаков:
- Я от всей души поздравляю вас с таким важным событием в вашей жизни - с получением главного документа гражданина РФ. Желаю вам быть достойными гражданами России, любить свою Родину, а самое главное, реализоваться в жизни, чтобы все ваши мечты сбывались. У нас большая, красивая,сильная Родина, но самое главное богатство – это люди. Мы с вами должны гордиться своей страной. Этот первый документ даст вам путёвку в жизнь.
-Поздравляю вас с этим знаменательным событием, – приветствовал собравшихся Сергей Гергенрейдер. – Оно знаменательно вдвойне, поскольку вы получаете этот главный документ гражданина РФ накануне праздника – Дня России.
Также в мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Ирина Панина и её заместитель Максим Мясников.
-Мы поздравляем вас с получением первого документа, удостоверяющего вашу личность на территории Российской Федерации – это паспорт. Берегите свой документ, обязательно ознакомьтесь с обязательными правилами по обращению с ним и помните, что теперь вы наделены не только правами, но и обязанностями, – обратилась к юношам и девушкам Ирина Панина.
От имени Территориальной избирательной комиссии округа к будущим избирателям обратилась руководитель аппарата ТИК Озерска Луиза Сайдуллина:
-Получение паспорта гражданине РФ – это первый шаг для того, чтобы стать избирателем. Право принимать участие в голосовании вы получите в 18 лет. Мы надеемся, что вы станете активными избирателями и придёте на свой избирательный участок, предъявите паспорт, который подтверждает ваше гражданство, личность и регистрацию по месту жительства. Мы называем вас будущими избирателями, вы наше будущее.
В этот день свои первые паспорта получили 15 юных озерчан.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа