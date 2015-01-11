В Озерске за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств перед судом предстанет местный житель

Трое жителей Озерска 1984, 1984 и 1985 годов рождения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сбывали наркотическое средство на территории Озерского городского округа.

Сотрудниками полиции установлено, что один из участников группы выращивал и хранил наркотикосодержащее растение в арендованной квартире и в принадлежащем ему автомобиле, сбывал его другим участникам группы с целью получения денежной прибыли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников полиции, из незаконного оборота изъяты каннабис (марихуана) в значительном размере и части наркотикосодержащего растения в крупном размере.

В ходе следствия установлено, что за четыре месяца участники группы продали наркотиков более чем на 59 000 рублей. Одним из участников 1984 года рождения часть этой суммы была обналичена в качестве взносов ежемесячных платежей по кредитному договору. Таким образом, сбытчик легализовал доход, полученный преступным путем.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела предусмотренные п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Им вменяется 5 фактов сбыта наркотиков, 4 из которых совершены группой лиц по предварительному сговору.

В отношении одного из участников 1984 года рождения следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончены и направлены в суд уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

На период предварительного следствия фигуранту 1985 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отношении остальных участников избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.