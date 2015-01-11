Подведены итоги ЕГЭ по химии, литературе, географии, среди них два высших результата

Химия

ЕГЭ по химии сдавали 88 выпускников (в прошлом году – 82). Большинство участников сдали экзамен успешно. 11 участникам (как и в прошлом учебном году) не удалось преодолеть минимальный порог в 36 баллов и доказать свою компетентность в области школьной программы по химии.

Озерску есть чем гордиться:

-100 баллов у обучающейся школы №24 Дегтевой Марии (педагог Молчанова Татьяна Леонидовна),

- 97 баллов – Чиркова Ольга (лицей №23),

- 95 баллов – Изюмова Анастасия (лицей №39),

- 93 балла – Ухтерова Олеся (лицей №39).

- 90 баллов: Троцкая Ирина (школа №27), Жиппаров Данил (школа №30), Юрченко Анжелика (школа №32), Чуйков Никита (лицей №39).

34 выпускника набрали выше 70 баллов. В целом по округу средний тестовый балл по химии вырос на 4 балла, в сравнении с прошлым годом.

Литература

Участниками ЕГЭ по литературе стали 10 выпускников. Все участники успешно сдали экзамен. Минимальная граница по данному предмету – 32 балла. Минимальный балл, который набрал один из выпускников, составил 54 балла. Средний тестовый балл вырос на 9 баллов и составил 70,7 баллов.

Самые яркие результаты на ЕГЭ по литературе:

- 100 баллов у выпускницы школы №27 Элины Магасумовой (педагог – Омельченко Нина Александровна),

- 94 балла – Коньшина Ксения (лицей №39),

Одна из выпускниц прошлых лет также набрала 100 баллов.

География

В ЕГЭ по данному предмету приняли участие четыре человека - обучающиеся школ №№25,29,32 и 41. Экзамен был пройден успешно: при установленном на федеральном уровне минимальном балле 37, озерский минимум составляет 57, а максимальный – 78 баллов, его получила выпускница школы №41 (посёлок Новогорный) Жанна Шикалова.

Информация управления образования администрации округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47407/