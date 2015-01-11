В Челябинской области выявлено 95 новых случаев ковида

На Южном Урале вновь растет заболеваемость коронавирусом – число вновь заразившихся COVID-19 второй день подряд превышает 90, также выросло число смертей.

«На утро 17 июня в Челябинской области подтверждено 64 тыс. 514 случаев заболевания COVID-19 – за сутки проведено 8 420 тестов, выявлено 95 вновь заболевших. Выписано за сутки 109 человек – всего выздоровели 59 тыс. 454 пациента», – говорится в сообщении.

Вновь начала расти смертность – число летальных исходов за 16 июня составило пять. Причина смерти во всех случаях – коронавирнусная пневмония. Всего с начала пандемии скончались 2 942 южноуральца.

На сегодняшний день на лечении остается 2 076 человек. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, на сегодняшний день в регионе работает 15 ковидных баз на 1 617 коек. «Основная нагрузка лежит на инфекционной больнице в Малой Сосновке, благо, что мы еще успели и сдали весной еще три корпуса и имеем возможность госпитализировать пациентов туда. Также ковидной базой остается корпус "восьмерки" (ГБ № 8. – Прим. АН "Доступ"), 2-я областная (хирургический профиль), плюс областной противотуберкулезный диспансер. ОКБ-3 выведена на плановую помощь», – рассказала вице-губернатор.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-vyyavleno-95-novyh-sluchaev-kovida_138078.html