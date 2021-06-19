В начале новой недели на Южном Урале ожидается 7-балльный ветер

21 июня в Челябинской области будет тепло и ветрено – по прогнозу синоптиков, порывы могут достигать 15 м/с, что соответствует семи баллам по шкале Бофорта.

Днем по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура будет колебаться в пределах от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с, при порывах до 15 м/с.

При такой погоде рекомендуется не стоять и не парковаться под высокими деревьями и следить за предметами, которые может сорвать порывом ветра.

https://dostup1.ru/society/V-nachale-novoy-nedeli-na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-7-ballnyy-veter_138163.html