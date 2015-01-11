В ряде регионов России ввели ограничения для туристов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений и требований к путешественникам – в некоторых регионах приехавшим придется сидеть на карантине.

Отметим, что список указанных ограничений актуален на 21 июня 2021, но из-за роста заболеваемости регионы могут вводить новые требования к приезжим. Так как данные собирались по официальным документам, некоторые требования могут не применяться на практике, но быть закреплены в документах. Кроме того на всей территории России все еще действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Так, в Москве рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Закрыты некоторые общественные заведения.

В Санкт-Петербурге те же ограничения, но никаких карантинных мер пока нет.

В Челябинской области – скачок заболеваемости коронавирусом

В Севастополе карантин обязателен только для иностранцев, прибывших с целью работы. На остальной территории Крыма, как и на курортах Краснодарского края (Сочи, Геленджик, Туапсе, Анапа и других) карантинные меры пока не введены.

Из других популярных туристических направлений в республике Алтай прибывшие обязаны сообщить о себе, им рекомендован карантин на 14 дней. А в соседнем Алтайском крае ограничений нет.

В Архангельской области прибывшие в Соловецкий монастырь обязаны иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации.

В Карелии – без ограничительных мер.

В Башкортостане с 22 июня лицам без ПЦР-теста, справки о прививке или противопоказаниях к ней будет запрещено посещать ряд заведений и пользоваться некоторым общественным транспортом.

Не ввели ограничения для россиян в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Татарстане, Калининградской, Свердловской областях, на Камчатке, Сахалине, Ставрополье и ряде других туристических регионов.

А вот приехавшие в Чечню, Смоленскую, Мурманскую , Курскую, Ивановскую и Пензенскую области должны сообщить о себе и иметь отрицательный тест ПЦР. Просто сообщить о себе – прибывшие в Ульяновскую, Томскую, Самарскую области и Приморье.

В Тюменской области и республике Коми приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и профилакториях. Приехавшие в Калмыкию сразу отправляются на двухнедельный карантин.

https://dostup1.ru/society/V-ryade-regionov-Rossii-vveli-ogranicheniya-dlya-turistov_138225.html