Полчища саранчи приближаются к югу Челябинской области

На Южный Урал движутся полчища саранчи – на границе Башкирии из-за этого ввели режим ЧС.

Насекомые наблюдаются на участке между Баймакским районом Башкирии и Кизильским районом Челябинской области. Сообщается, что вставшая на крыло саранча уничтожает луга и поля.

«В связи с распространением саранчовых вредителей на территории муниципального района Баймакский введен режим “Чрезвычайная ситуация” и установлен местный уровень реагирования», – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что насекомые наиболее активны утром и вечером, в отсутствие сильно жары. Сообщается, что одна взрослая особь способна съесть до 500 г растений и перемещаться за сутки на 50 километров.

В период массового размножения стая саранчи может занять территорию площадью до2 тыс. гектаров и преодолеть расстояние до 1 тыс. километров, оставляя за собой голую землю.

https://dostup1.ru/accident/Polchischa-saranchi-priblizhayutsya-k-yugu-Chelyabinskoy-oblasti_138259.html