Глава округа провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19

В работе штаба, который проходил в режиме видеоконференцсвязи,

приняли участие представители ФГУП «ПО Маяк», правоохранительных органов и силовых структур, руководители медицинских учреждений округа.

Главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Эдуард Будущев отметил увеличение количества заболевших в округе:

- Если в апреле, мае и начале июня было определенное затишье, то сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости. За текущий месяц про данным на 23 июня у нас зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом, особенно много заболевших выявлено за прошедшую неделю. Отмечается такая тенденция: если в прошлом году болезнь поражала в основном людей старше 50 лет, то сейчас большинство болеющих COVID-19 – пациенты 20-50 лет. Мы убедились в том, что динамика заболеваемости не зависит от климата, главной защитой от ковида может быть только вакцинация, а также соблюдение масочного режима и дистанции в общественных местах.

Главный врач Клинической больницы № 71 Евгений Фомин:

- Действительно, количество заболевших в округе увеличилось. Сейчас в стационаре находится 34 пациента, один пациент помещен в реанимацию, подключен к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день Клиническая больница №71 полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты и медикаментами. В инфекционном отделении развернут дополнительный пост на случай дальнейшего нарастания инфекционных больных. Если будет потребность в койко-местах, будем увеличивать их количество.





- С вакциной у нас нет проблем: в наличии почти 20 тысяч доз вакцины «Спутник V», на сегодняшний день двумя компонентами этой вакцины привито более 11200 человек, одним – более 9200. Также есть вакцина «ЭпиВакКорона». Вакцинация проводится в городской и заводской поликлиниках, на здравпунктах ПО «Маяк», в Метлино и Новогорном,- отметил Евгений Фомин.

Все участники оперштаба были едины во мнении: для создания иммунной прослойки населения необходимо ускорить темпы вакцинации. Стоит напомнить, руководство администрации округа и ПО «Маяк», все руководители медицинских учреждений поставили прививки против коронавируса. Также активно прививаются медработники и работники сферы образования.

На совещании прозвучали предложения организовать мобильные пункты вакцинации на территории садовых товариществ. Прорабатывается возможность создания пункта в ТРК «Фестиваль». Кроме того, на заседании штаба была озвучена рекомендация ВОЗ, что вакцинацию желательно пройти и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию более полугода назад, независимо от наличия антител. По мнению эпидемиологов, у человека, переболевшего и поставившего через полгода прививку, иммунная система выстраивает наилучшую, более мощную защиту против атаки вируса.

Представитель ФГУП «ПО «Маяк» рассказал об ограничениях, введенных на предприятии. Максимальную заполняемость служебных автобусов сократили до 40 человек, как в период предыдущих подъемов пандемии. По максимуму отменены командировки в Москву, а также проведение массовых мероприятий и корпоративов. В подразделения «Маяка» возвращаются ежедневные замеры температуры и другие меры профилактики. Также на предприятии сотрудникам напоминают о строгом соблюдении масочного режима и необходимости вакцинации.

В связи с ростом заболеваемости в округе в полной мере действуют масочный режим и строгий контроль его выполнения. Режим необходимо соблюдать в учреждениях торговли, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в иных местах массового пребывания людей. В округе увеличилось количество рейдов по контролю за соблюдением масочного режима и санитарных норм.

- В связи с тем, что во всей стране ситуация с коронавирусом усугубляется, мы должны снова мобилизоваться. Важные вопросы мы будем обсуждать на оперативном штабе еженедельно. Наши медики настоятельно советуют жителям Озерска и поселков поставить вакцину от этой опасной и непредсказуемой болезни, я их полностью поддерживаю, - подчеркнул Евгений Щербаков.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа