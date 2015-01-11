Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:
Полицейский патрульно-постовой службы полиции
заработная плата от 26 500 рублей
сменный график несения службы
основной отпуск 40 календарных дней
дополнительные отпуска:
за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;
от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;
Требования к кандидату:
образование среднее (полное) общее
Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции заработная плата от 26 500 рублей
сменный график несения службы
основной отпуск 40 календарных дней
дополнительные отпуска:
за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;
от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;
Требования к кандидату:
образование среднее (полное) общее;
водительское удостоверение категории «В»
Полицейский (водитель) изолятора временного содержания
заработная плата от 28 000 рублей
сменный график несения службы
основной отпуск 40 календарных дней
дополнительные отпуска:
за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;
14 календарных дней за особые условия службы;
от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел,
ежегодная материальная помощь;
Требования к кандидату:
образование среднее (полное) общее;
водительское удостоверение категории «Д»
Участковый уполномоченный
заработная плата от 47000 рублей,
основной отпуск от 47 дней, также до 15 дней дополнительно к отпуску за стаж службы, ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей;
Требования к кандидату:
- наличие образования не ниже среднего специального или высшее образование;
Оперуполномоченный отдела уголовного розыска
заработная плата от 47000 рублей
основной отпуск 40 календарных дней
дополнительные отпуска:
за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;
от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел;
ежегодная материальная помощь;
Требования к кандидату:
Образование среднее специальное или высшее
Вольнонаемные работники:
Фельдшер изолятора временного содержания
заработная плата от 21 000 рублей
основной отпуск 28 дней,
дополнительный отпуск: от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;
Требования к кандидату:
образование среднее профессиональное либо высшее
по квалификации - фельдшер.
Наличие сертификата "Лечебное дело"
Социальные гарантии сотрудникам МВД:
· стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы;
· материальная помощь один раз в год;
· ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
· бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;
· предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка9,1%) в банке ВТБ (ПАО)
· право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи);
· бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;
· право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;
· карьерный рост;
· возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61, по телефонам 8(351)2-59-12,
8-999-371-10-12