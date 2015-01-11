Приглашаем на службу в Полицию!

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности:

Полицейский патрульно-постовой службы полиции

заработная плата от 26 500 рублей

сменный график несения службы

основной отпуск 40 календарных дней

дополнительные отпуска:

за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;

от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;

Требования к кандидату:

образование среднее (полное) общее

Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции заработная плата от 26 500 рублей

сменный график несения службы

основной отпуск 40 календарных дней

дополнительные отпуска:

за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;

от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;

Требования к кандидату:

образование среднее (полное) общее;

водительское удостоверение категории «В»

Полицейский (водитель) изолятора временного содержания

заработная плата от 28 000 рублей

сменный график несения службы

основной отпуск 40 календарных дней

дополнительные отпуска:

за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;

14 календарных дней за особые условия службы;

от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел,

ежегодная материальная помощь;

Требования к кандидату:

образование среднее (полное) общее;

водительское удостоверение категории «Д»

Участковый уполномоченный

заработная плата от 47000 рублей,

основной отпуск от 47 дней, также до 15 дней дополнительно к отпуску за стаж службы, ежегодная материальная помощь от 27 000 рублей;

Требования к кандидату:

- наличие образования не ниже среднего специального или высшее образование;

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска

заработная плата от 47000 рублей

основной отпуск 40 календарных дней

дополнительные отпуска:

за ненормированный служебный день в количестве 7 календарных дней;

от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел;

ежегодная материальная помощь;

Требования к кандидату:

Образование среднее специальное или высшее

Вольнонаемные работники:

Фельдшер изолятора временного содержания

заработная плата от 21 000 рублей

основной отпуск 28 дней,

дополнительный отпуск: от 5 до 15 календарных дней за стаж службы в органах внутренних дел; ежегодная материальная помощь;

Требования к кандидату:

образование среднее профессиональное либо высшее

по квалификации - фельдшер.

Наличие сертификата "Лечебное дело"

Социальные гарантии сотрудникам МВД:

· стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы;

· материальная помощь один раз в год;

· ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

· бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;

· предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка9,1%) в банке ВТБ (ПАО)

· право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи);

· бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;

· право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;

· карьерный рост;

· возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61, по телефонам 8(351)2-59-12,

8-999-371-10-12