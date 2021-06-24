Эдуард Будущев: об эпидемиологической обстановке в округе по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Данные на 24 июня 2021 года.
Период 2021 года
31 мая-6 июня
7-13 июня
14-20 июня
21-24 июня
Число новых зарегистрированных случаев СОVID-19
4
16
24
84
Число занятых коек больными СОVID-19 на конец периода
3
15
25
34
Как можно увидеть из представленной статистики, растет число тяжелых больных, которым требуется госпитализация. На вопросы о ситуации с заболеваемостью ответил главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Эдуард Будущев.
- Говорят, что по сравнению с предыдущей «волной» больше болеют люди среднего возраста?
- Действительно, раньше мы видели, что больше болело людей старшего возраста. Сейчас 70% больных СОVID-19 из числа заболевших в июне - это лица до 60 лет, при этом из общего числа заболевших 11% - молодежь от 20 до 29 лет, 45% - люди от 30 до 49 лет и 14% - от 50 до 60 лет.
- Где эти люди могли заразиться?
- Риск заразиться всегда больше, когда больше контактов с другими людьми, особенно при несоблюдении гигиенических рекомендаций (носить маски, мыть руки, избегать рукопожатий, соблюдать дистанцию и т.д). По нашим данным, из числа заболевших в июне 16 % - лица, приехавшие после отдыха, либо из командировок из разных городов России - в основном Москва, Петербург, южные курорты России, два человека приехали из Египта.
- Что делать, чтобы избежать тяжелого течения болезни?
- Сейчас все больше и больше людей осознают, что реально действенный метод обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий коронавирусной инфекции — это поставить прививку. Кроме того, я уже сказал про те элементарные гигиенические нормы, которые нужно соблюдать. Повторяться не имеет смысла, про них все знают.
- А вы поставили прививку, Эдуард Борисович?
- В декабре 2020 года я достаточно тяжело перенес данное заболевание. В ближайшее время буду прививаться.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа