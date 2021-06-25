Землетрясения зафиксировали в Челябинской области

Сейсмическая активность возросла на территории Южного Урала. Специалисты зафиксировали подземные толчки недалеко от Карабаша/

Специалисты Казахстанского национального центра данных зарегистрировали землетрясения сегодня, 26 июня. Согласно информации специалистов, приборы зафиксировали подземные волнения неподалеку от города Карабаш.

Мощность толчков была небольшой – их магнитуда равнялась 2,1. Поэтому, несмотря на то, что это было вблизи населенного пункта, вибрации были не ощутимы для людей. Их могли почувствовать разве что животные.

А два дня назад, 24 июня, подземные толчки зафиксировали на границе Челябинской области с Казахстаном – недалеко от поселка Бреды. Их магнитуда составила также 2,1.

Эксперты отмечают, что заметными толчки становятся тогда, когда магнитуда вырастает больше отметки 3.

Несмотря на то, что Уральские горы уже очень старые, движение тектонических плит здесь все-таки происходит. Поэтому периодически повышается сейсмическая активность. Так, в 2018 году землетрясение нагрянуло на территорию Катав-Ивановска. Тогда подземные толчки разрушили десятки зданий.

https://www.cheltv.ru/zemletryaseniya-zafiksirovali-2/