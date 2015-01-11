Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен на Урале

Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен на Урале.

Аномально жаркая погода с температурой выше климатической нормы на семь градусов и более ожидается до 3 июля в Свердловской, Челябинской и Курганской областях – столбик термометра в этих регионах может подняться до 36-39 градусов.

Кроме того, на Среднем и Южном Урале в ближайшие три дня ожидаются грозы и краковременные дожди. В среду и четверг в Свердловской области синоптики также прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и град, в Челябинской области ветер поднимется 1 июля – при грозах его порывы могут достигать 20 м/с.

По прогнозам синоптиков, 34-35-градусная жара ожидается на этой неделе и в Тюменской области.

Кроме того, к четвергу поднимется температура и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Если 29-30 июня днем столбик термометра достигнет максимум 27-29 градусов, то 1 июля днем ожидается до плюс 37. Со вторника местами в регионе прогнозируются грозы и ветер с порывами до 14-18 м/с.

Жарко будет во второй половине недели и в Ямало-Ненецком автономном округе – в четверг температура поднимется до плюс 27 градусов. Кроме того, в регионе будет ветрено: во вторник скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду, в четверг возможны порывы до 20 м/с.

https://dostup1.ru/society/Oranzhevyy-uroven-opasnosti-iz-za-zhary-obyavlen-na-Urale_138394.html