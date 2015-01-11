Метровый рог и юбка из шерсти: 5 древних животных Южного Урала

Животный мир Южного Урала очень богат и разнообразен. Всего здесь водятся более 60 видов млекопитающих. Часть из них признаны редкими и находящимися на грани вымирания. Какие звери обитали в Челябинской области тысячи лет назад и исчезли?

Дикобраз

Сложно поверить, что достаточно теплолюбивый дикобраз когда-то жил на Урале. Однако ученым удалось найти зуб и кости животного, возраст которого оценили в 120 тысяч лет. Первые находки были сделаны несколько лет назад в пещере в районе Аши на глубине 2,5 метра.

Открытие ученых кардинально изменило представления о древнем животном мире. Специалисты сделали вывод, что более 100 тысяч лет назад здесь было существенно теплее, чем это описывали.

Дикобраз, который обитал на Урале, был мельче современного. Питался он, вероятно, липой, рябиной, лещиной и другими кустарниками. При этом речь идет о связи с более южным видом, чем индийский дикобраз, — малайским.

Сейчас эта разновидность сохранилась в Южной и Юго-Восточной Азии. Грызуны активны по ночам, днем они спят. Покрыты жесткими и острыми иглами, между ними находится шерсть. Длина тела может достигать более 70 сантиметров, а вес — до 2,4 килограмма.

Шерстистый носорог

В Челябинской области известно несколько десятков мест, где находили останки шерстистого носорога — крупного животного, которое достигало в длину более 3,5 метра и весило порядка трех тонн. Высотой оно было в пределах 1,5 метра.

В основном находки были сделаны в карстовых гротах и пещерах, в том числе в Игнатьевской в Катав-Ивановском районе. На Южном Урале шерстистый носорог жил в период с 2,6 млн лет назад до 11,7 тыс. лет назад. Вымер этот вид, по предположениям ученых, после снижения объема кормовой базы из-за резких изменений климата.

У животного была длинная шерсть и огромные рога — передний рог обычно достигал более метра в длину и весил до 15 килограммов. Служили они как для защиты, так и для добычи корма. Питался шерстистый носорог растительной пищей. Как и мамонт, он был современником человека.

В Историческом музее Южного Урала хранятся череп и кости древних животных, а также находится муляж в натуральную величину.

Мамонт

В разных районах Челябинской области находили бивни, челюсти, кости и зубы шерстистого мамонта. В частности, в Кунашакском и Агаповском районах некоторое время назад обнаружили бивни размерами чуть более 1,66 метра.

В целом же самый ранний представитель мамонтов появился в Африке около 5 млн лет назад. Спустя время они поселились на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Кроме шерстистого, известны несколько других видов, в их числе более крупный степной и колумбийский мамонты.

Шерстистый мамонт имел достаточно обширный ареал обитания, и он был приспособлен к холодному климату. Длина шерсти зимой достигала 80 сантиметров, напоминая юбку, а слой жира составлял почти 10 сантиметров. У него были небольшие уши и относительно короткие ноги и хобот. Рост самого животного — около трех метров, а вес — до восьми тонн.

Специалисты рассказывают: зубы у мамонта последовательно сменялись шесть раз и когда стирался последний, тот не мог больше питаться и погибал от голода. В день гиганту требовалось около 200 килограммов пищи.

Известно также, что в Сибири и на Аляске находили тела мамонтов, которые хорошо сохранились в условиях многолетней мерзлоты. Большинство животных вымерли 14–10 тысяч лет назад.

Пещерный медведь

Другое древнее животное, которое обитало в Челябинской области тысячи лет назад, — пещерный медведь. Зверь был размером до 3,5 метра и весил около полутонны. Считается, что в основном он был травоядным, а по характеру — более медлительным и менее агрессивным, чем его бурый потомок. Существовали, в частности, большой и малый пещерный медведи. Последний был меньше по размерам.

Животные вымерли примерно 15 тысяч лет назад. Выделяется несколько причин этого, среди них борьба с человеком за места обитания и жизнь, недоедание, а также болезни, связанные с темными и сырыми пещерами. Важную роль сыграло и изменение климата, когда многие из пещер затопило водой от таяния снегов.

Останки пещерного медведя в Челябинской области находили в том числе на окраине Аши рядом с рекой Сим. Одно из последний открытий было сделано в пещере Иманай на территории Башкирии. В черепе животного было отверстие — ученые провели эксперимент и выяснили, что медведя убили во время охоты около 35 тысяч лет назад.

Пещерный лев

Пещерный лев — один из самых крупных представителей кошачьих во все времена. Останки животного находили, в частности, в Челябинской области и Башкирии. Судя по некоторым фрагментам, древний лев был приблизительно в 1,5 раза крупнее, чем современный африканский, а его средний вес оценивается в 180 килограммов.

Несмотря на название, судя по данным ученых, пещеры львы посещали не очень часто — использовали их, как правило, в качестве уединенного убежища, если особи были больными или старыми. В укрытиях они часто умирали. Предполагают, что охотились звери главным образом на оленей и реже на пещерных медведей.

Среди вероятных причин вымирания пещерного льва — изменение климата и болезни. По некоторым данным, пещерный лев исчез по окончании последнего крупного оледенения около 10 тысяч лет назад.

При подготовке материала использована информация с сайтов ТАСС (данные Института экологии растений и животных УрО РАН) и Исторического музея Южного Урала.

https://www.cheltv.ru/5-drevnih-zhivotnyh-yuzhnogo-urala/