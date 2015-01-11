Появилась первая тропа из проекта «Тропы Егозавра»

Рядом с городом Кыштым в Челябинской области есть две горы. Егоза и Сугомак. Вокруг них есть много неизведанных троп, исторических мест и природных объектов. Связывают их тропы… большие и маленькие, популярные и забытые.

Одну из них, ту что объединяет территорию ГЛК "Егоза" и особо-охраняемые природные зоны (озера Сугомак и Сугомакскую пещеру) и проходит у подножья гор, оснастили указателями и стендами.

На Урале стало на одну экотропу больше!

Тропа называется «Туда и обратно».

Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них руины Динамитного завода, родники, пещера.

Длина маршрута в одну сторону 6 км.

Тропа может стать основой отдельного пешего приключения, а также её можно рассматривать, как дополнение к Байк Парк Егоза. Менее экстремальное, чем остальные его трассы.

Выйти и выехать на неё можно как со стороны Сугомакской поляны, где она уходит в право от пещеры, так и со стороны Егозы, где она начинается от здания проката.