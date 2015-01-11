2021-07-01YEKT09:12:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.07.2021 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 1 июля 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 23 град. С • атмосферное давление 737 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 82 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 (1,2,3) п С 9 до 12 часов К.Маркса 27 С 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 63 (1,2,3) п , К. Маркса 32 3-п С 9 до 12 часов К.Маркса 27 С 9 до 14 часов Луначарского 13 1-п С 10 до 12 часов Луначарского 13 2-п С 14 до 16 часов Внимание жителей округа! По данным Челябинского гидрометцентра днём 30 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра до 20 м/с. Уважаемые озерчане! Нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Нельзя стоять при сильном ветре под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 01июня 2021 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 18-23°, днем плюс 34-39°, в горах плюс 30-35°. НЯ: днём 30 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра до 20 м/с. 30 июня - 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более. ОЯ: 30 июня - 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха во второй половине дня до 36° и выше. 3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 24 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище). 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 175 сообщений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/47566/ alebedeva 2021-07-01YEKT09:12:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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