Новые пособия на детей летом 2021 года: кому положены и как получить

С первого июля портал госуслуг поменял стартовую страницу. При загрузке портала посетители видят три формы для оформления новых детских пособий, которые начнут выплачивать этим летом. Какие выплаты положены семьям с детьми и как их получить, читайте в нашем материале.

ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

(прием заявок открыт)

Это пособие положено женщинам, которые встали на учет по беременности в медицинской организации на сроке не раньше 6 и не позже 12 недель беременности. Если встать позже, пособие не назначат. Если ребенок уже родился — выплата не положена.

Постановка на учет и срок беременности автоматически проверяются по данным, которые поступают из медорганизаций.

Также семья должна находиться в трудной финансовой ситуации — доход на каждого члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. В Челябинской области он составляет 11 430 рублей.

«Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на трудоспособного человека, который равен 12 247 рублям. То есть пособие составит 6 123,5 рубля», — рассказали в пресс-службе управления ПФР России по Челябинской области.

ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ

(прием заявок открыт)

Выплаты будут предоставляться маме или папе, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет.

О верхней возрастной планке, которая допускает выплату денег в 17 лет, мы писали в отдельном материале. Если говорить коротко, заявление можно подать до того дня, когда ребенку исполнится 17 лет. Тогда в августе поступят деньги за июль. Если обратиться позже дня рождения, пособие не назначается. Если 17 лет исполнилось до 1 июля, обратиться за пособием уже нельзя.

Помимо возраста, для назначения этого пособия должны быть соблюдены следующие условия:

— получатель является родителем или опекуном ребенка;

— второй родитель ребенка обязан платить алименты по решению суда;

— или второй родитель не указан в свидетельстве о рождения;

— или второй родитель записан в свидетельство со слов матери (об этом ЗАГС выдает отдельную справку);

— второй родитель умер либо признан безвестно отсутствующим или умершим;

— либо оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.

Также у каждого взрослого члена семьи (с 18 лет) должен иметься подтвержденный доход. Или должна быть уважительная причина нулевого дохода.

Кроме того, родитель должен иметь гражданство РФ, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.

«В Челябинской области выплата семьям с одним родителем составит 5 982,5 рубля в месяц на каждого ребенка. Это половина от регионального прожиточного минимума ребенка, который равен 11 965 рублям»,

— замечают в пресс-службе челябинского отделения ПФР.

Выплачивать пособие будут целиком за месяц. Если подать заявление в течение полугода после 8-летия ребенка, деньги начислят с месяца наступления восьми лет, но не раньше 1 июля.

Для назначения этого пособия также размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Челябинской области он составляет 11 430 рублей. Кроме того, при назначении этого пособия проверяют имущество семьи — оно не должно превышать установленный перечень. Например, малоимущая семья должна иметь не более одной квартиры или одного дома.

ПОСОБИЕ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

(прием заявлений стартует 15 июля)

Речь идет о единоразовой выплате на детей от 6 до 17 лет. Но при особенностях здоровья ребенка ее можно оформить на детей до 23 лет.

Размер пособия фиксированный — 10 тысяч рублей. Право на выплату возникает независимо от доходов семьи. Деньги получат все, кому на 1 сентября уже исполнится 6 лет. И, скорее всего, даже те, кто еще не собирается в школу. Об этом накануне во время прямой линии с россиянами заявил президент Владимир Путин. Окончательное решение по шестилеткам, которые остаются в детских садах, должно принять правительство РФ.

Как уже говорилось, подать заявление на все три вида пособия можно через портал госуслуг. Также граждане могут написать заявление в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/novye-posobiya-na-detey-letom-2021-goda-komu-polozheny-i-kak-poluchit/