На Южном Урале будут страховать капитальный ремонт домов

На Южном Урале подрядчики, выполняющие работы по капремонту многоквартирных домов, обязаны страховать строительные риски. Об этом и. о. гендиректора регоператора капремонтов домов в Челябинской области Виктор Тихоненко сообщил 1 июля на пресс-конференции в «АиФ».

Еще в 2018 году на съезде ассоциаций региональных операторов капительного ремонта было принято решение рекомендовать регоператорам всех наших регионов включать в договоры обязательное страхование строительных рисков.

«Мы достаточно долго к этому шли, по факту уже решение нами принято — с мая 2021 года все наши контракты по всем строительно-монтажным работам страхуем. То есть у нас по договору страхуются риски следующие: связанные с гибелью, повреждением имущества какого-либо, например это имущество является объектом капитального ремонта. Например, подрядная организация выполняет работы по крыше, с этой крышей что-то может случиться, мы этот случай и это общее имущество страхуем. Далее страхуется ответственность за причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц»,

— сообщил Виктор Тихоненко.

Размер страхования материального ущерба равен сметной стоимости объекта. Срок гарантии по Жилищному кодексу — не менее пяти лет.

«Это еще и делается для того, чтобы исключить полностью риски, которые могут быть связаны с ликвидацией подрядной организации как юридического лица, банкротством. Чтобы это никак не отражалось на собственниках и общедомовом имуществе, которое было капитально отремонтировано в рамках наших работ»,

— добавил и. о. гендиректора регоператора фонда капремонта.

Регоператор также считает, что новые меры повысят дисциплину подрядной организации по ведению работ на объекте капитального ремонта. Рисков, что подрядчики, желая возместить свои траты на страховку, поднимут цены на свои услуги, при этом нет.

Ранее при ЧП при капремонте необходимо было, чтобы собственник обратился в УК зафиксировать ущерб, составить акт и его направить регоператору.

Теперь собственник будет обращаться напрямую к регоператору, извещать о том, что нанесен ущерб квартире по причине действий подрядной организации. Регоператор направит собственнику страховой полис и он, минуя различные инстанции, будет обращаться в страховую компанию.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-yuzhnom-urale-budut-strakhovat-kapitalnyy-remont-domov/