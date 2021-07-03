8 июля состоится прямой эфир на тему вакцинации от коронавируса

8 июля в 19 часов (московское время) состоится прямой эфир на тему вакцинации с доктором медицинских наук, профессором Самарского Государственного медицинского Университета, экспертом московского отделения ОНФ, представителем России во Всемирном конгрессе организаций пациентов при ООН Яном Власовым.

Эфир пройдет на YouTube-канале Фонда «АТР АЭС», доступ по ссылке https://youtu.be/hD8X_U4-R2Y

Жители городов присутствия Госкорпорации «Росатом» приглашаются к участию в диалоге, чтобы получить ответы на самые актуальные вопросы, связанные с вакцинацией и ее влиянием на здоровье.

- Я постараюсь доходчиво ответить на вопросы, волнующие жителей, дать собственную экспертную оценку и независимое мнение по вопросам вакцинации, – сообщил Ян Владимирович.

Прямой эфир проводится Фондом «АТР АЭС» совместно с приемными Общественного совета Госкорпорации «Росатом». При активном участии жителей атомных городов общение с экспертами станет регулярным.

Проект «Диалог с доктором» поможет разобраться в теме вакцинации и «коллективного иммунитета», а также получить ответы на самые злободневные вопросы, связанные со здоровьем.

Свои вопросы эксперту для прямого эфира можно направлять прямо сейчас на почту smi@ozerskadm.ru до 15:00 6 июля.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47589/